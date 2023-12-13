東九龍線研究費逾兩億 將南不加建駁港島

局方解釋，東九龍線為嶄新公共運輸系統，需制訂設計方案、推展方式、財務評估及安排、招標及營運模式等，亦需技術評估、擬建車廠用地規劃申請等多個專業範疇工作，料有不少挑戰，故需委聘具專業背景及經驗專業顧問公司。

翻查資料，當年啟德單軌系統初步土地勘測工程及詳細研究涉款約9200萬元。議員鄧家彪認為東九龍線更複雜，但單是研究費已逾2億仍屬昂貴，冀當局壓縮成本。議員張欣宇則稱研究涉及較精準的工地勘測，故屬合理水平。

局方表示，獲撥款後將展開東九龍線研究及設計工作，其後招標，預計邀營運商遞交意向書需時約3個月、環評約18個月、方案刊憲及批准約9個月、擬建車廠用地規劃申請則需一年。為方便更多市民使用該線，局方建議在順安站及秀茂坪站加設升降機及行人連接通道接駁安泰邨及安達邨。

《藍圖》另提及港島西至大嶼山東北連接路將成為第四條連接港島的海底隧道，局長林世雄稱該隧道非常重要，將免卻新界西北車輛駛入繁忙九龍才可過海的情况。局方亦首次表明無計劃於將軍澳南、即137區加建過海鐵路及行車隧道延伸至港島東，指研究後認為該項目不能有效縮短將軍澳居民到港島核心商業區的出行時間，運輸效益有限。