9鐵路項目集中2034至38年 啟德集運提出建成隔近30載

【明報專訊】《香港主要運輸基建發展藍圖》總結過去數年政府提出擬建或正動工的多項交通基建，並首次披露各項目建成時間表，其中政府目標於10年後、即2034至2038年的5年間完成9個鐵路項目，包括東九龍及啟德集體運輸系統，以及棄重鐵而改用其他系統的南港島線西段。有議員認為，新系統優點理應是「起得快」，批評「不用重鐵只是起天橋都要10年是荒謬」，又指東九、啟德及南港島線西段均早於至少10年前提出，即沿線居民等了10年又10年，加上當局安排大批工程同期建成，憂慮很大可能延誤及超支，促當局研究加快工程進度。
議員指新系統應起得快 需10年荒謬
《藍圖》提出的時間表囊括20個鐵路或智慧綠色集體運輸系統項目，以及18個道路幹道項目，其中31個於未來15年內完工，17個擬於2029至2033年建成，11個擬2034至2038年落成，中鐵線、北環線東延線等則料2038年後才建成（見表）。
東九龍線、南港島線西段、啟德項目均將會採用非重鐵系統，當局擬於10年後相繼建成。前兩者於《鐵路發展策略2014》首次提出，即由提出至建成將相隔至少20年；啟德則早於2007年提出，即最遲或相隔30年才建成。
議員張欣宇認為，新系統優點正是「起得快」，由撥款動工至落成理應7年內可建成，東九龍線、啟德項目基本走線已定，且採用雲巴、智軌等方案，形容「只係起條橋」需時10年不合理。他又關注大量鐵路項目同時於2034至2038年落成，恐政府在工期及財政上「搞唔掂」，當中港島西至洪水橋鐵路因工程複雜，料或涉逾千億元，其他項目也過百億，建議政府改革工程發展模式， 將建隧道、天橋及鐵路站等土木工程批予其他承建商，而非集中港鐵等單一公司承辦，否則港鐵將工程判上判後或造價更高。
大批工程同期建成 憂延誤超支
工聯會九龍東議員鄧家彪表示，以技術而言，啟德只涉平路，且當局已反覆研究逾10年，理應掌握土質等資料，內地建雲巴最快一年落成，不解為何仍要等10年。他又擔心同期大量基建落成，會否有項目因財政問題被拖慢。
民建聯港島西議員陳學鋒亦不滿南港島線西段，指華富邨首期重建料2028年完成並陸續入伙，惟該線最快2034年才建成，即居民要等6年才有鐵路，未能做到基建先行，建議政府多利用私人市場力量，將同期內項目分配予不同承建商負責及分批完成，避免工程重疊下工人短缺拖慢進度。