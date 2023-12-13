9鐵路項目集中2034至38年 啟德集運提出建成隔近30載

議員指新系統應起得快 需10年荒謬

《藍圖》提出的時間表囊括20個鐵路或智慧綠色集體運輸系統項目，以及18個道路幹道項目，其中31個於未來15年內完工，17個擬於2029至2033年建成，11個擬2034至2038年落成，中鐵線、北環線東延線等則料2038年後才建成（見表）。

東九龍線、南港島線西段、啟德項目均將會採用非重鐵系統，當局擬於10年後相繼建成。前兩者於《鐵路發展策略2014》首次提出，即由提出至建成將相隔至少20年；啟德則早於2007年提出，即最遲或相隔30年才建成。

議員張欣宇認為，新系統優點正是「起得快」，由撥款動工至落成理應7年內可建成，東九龍線、啟德項目基本走線已定，且採用雲巴、智軌等方案，形容「只係起條橋」需時10年不合理。他又關注大量鐵路項目同時於2034至2038年落成，恐政府在工期及財政上「搞唔掂」，當中港島西至洪水橋鐵路因工程複雜，料或涉逾千億元，其他項目也過百億，建議政府改革工程發展模式， 將建隧道、天橋及鐵路站等土木工程批予其他承建商，而非集中港鐵等單一公司承辦，否則港鐵將工程判上判後或造價更高。

大批工程同期建成 憂延誤超支

工聯會九龍東議員鄧家彪表示，以技術而言，啟德只涉平路，且當局已反覆研究逾10年，理應掌握土質等資料，內地建雲巴最快一年落成，不解為何仍要等10年。他又擔心同期大量基建落成，會否有項目因財政問題被拖慢。

民建聯港島西議員陳學鋒亦不滿南港島線西段，指華富邨首期重建料2028年完成並陸續入伙，惟該線最快2034年才建成，即居民要等6年才有鐵路，未能做到基建先行，建議政府多利用私人市場力量，將同期內項目分配予不同承建商負責及分批完成，避免工程重疊下工人短缺拖慢進度。