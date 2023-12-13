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「直至2046都沒迫切性」 北港島線擱置 林世雄：不存在走數 議員指已迫爆須分流

【明報專訊】政府昨日公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，決定擱置2014年提出的北港島線鐵路項目，南港島線西段則棄用重鐵，改研其他運輸系統替代，明年敲定方案。當局稱，檢視後認為交椅洲人工島和北部都會區等大型規劃，長遠會改變香港居住和就業人口分佈，加上港島線容量因應信號系統提升而增加，料現有港島線可應付需求，「直至2046年都沒迫切性推展」北港島線。運輸及物流局長林世雄強調「不存在走數」，稱鐵路規劃需審時度勢，形容做法負責任。有議員批評當局思維短視，指現時港島線已迫爆，日後港島接駁人工島人流增加，北港島線有助分流，南港島線改變模式亦有載客量隱憂。

政府於《鐵路發展策略2014》 首次提出興建北港島線及南港島線西段；翻查資料，政府當時初步建議兩線2021至2026年落成，北港島線連接添馬、會展、銅鑼灣北、北角，目的是為港島線客量分流，以及連接中環海濱及灣仔北一帶發展；南港島線則連接黃竹坑、瑪麗醫院、華富等，當局稱南區人口至2031年會增至近10萬，需提供鐵路滿足需求。

料人口分佈變 港島線可應付需求

當局昨日推翻兩鐵路線規劃。林世雄稱，政府考慮人口、就業和社會經濟發展，重新審視北港島線需要性，形容如當局沒有不時檢視才是「不合格」；港島線接駁人工島後，會帶動整個港島北出行模式，當局研究整個網絡客流量轉變後，認為至2040年均不需要北港島線。

南港島線西段棄重鐵 明年定方案

至於南港島線西段，當局在《藍圖》指出沿線地勢起伏，部分路段要深入地底，倘採用重型鐵路，運輸及成本效益不理想。對於改用其他運輸系統是否意味考慮雲巴、智能軌道等，林世雄無正面回應，稱該線將以中型鐵路發展，國內外均有系統適合。他指更改系統後走線「可能會有少少分別」，但原則仍會於人口密集地點設站。

陳學鋒反改劃：北都人工島將駁港島

民建聯港島西議員陳學鋒稱不能接受改劃，指洪水橋至港島西鐵路由北都南下至人工島再接駁港島，可預計港島線載客量急增，港島線現已迫爆，若無北港島線分流難以承載，而原定北港島線經銅鑼灣北及會展等，有助配合當局有意發展附近海濱為香港國際舞台的政策，放棄北港島線屬思維短視。至於南港島線西段，陳亦憂慮原有路線中，香港大學站將連接港島西至人工島鐵路，華富邨重建後可容納人口增加，料沿線需承載逾10萬人流，棄用重鐵載客量或不夠。

立法會議員張欣宇則認為兩路線改劃可理解，指港島線信號系統更換後已可提升10%運力，考慮到政府財政資源有限，同意可待人工島及北都2030年後開始有人口遷入才再評估是否需推展；又指南港島線西段用重鐵成本貴，認同可探討更改模式，載客量可靠加密班次補足。

張欣宇倡待人口遷入人工島北都再評估

翻查資料，新冠疫情期間2020至2022年港島線最繁忙路段（天后至銅鑼灣）載客率介乎79%至84%，2019年社會運動前上半年為98%，2017至18年曾達101%。港島線信號系統更新工程料2026至2027年完成。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕南港島線（西段） 北港島線 林世雄 運輸及物流局 香港主要運輸基建發展藍圖

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