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灣區熱搜：穗冼村月初表決「拔釘」 冀破14年僵局 天河CBD最後城中村 拆遷涉貪高官10年前下馬

【明報專訊】廣州天河「CBD最後的傷疤」冼村拆遷項目經歷14年波折，近期有望打破僵局。冼村經濟聯社（村屬經濟組織）上月公告，要求剩餘「釘子戶」在限期前簽約，否則將發動「民主議事程序」收回「釘子戶」的集體土地使用權（類似丁權），以盡快推進剩餘拆遷程序。12月3日，冼村經濟聯社召開股東大會，出席股東以94%高票通過收回土地使用權。

明報記者 林迎

冼村位於廣州珠江新城中心地帶，自2009年拆遷改造至今已14年，周邊的楊箕、石牌、獵德皆是廣州城中村改造成功案例，但冼村從一開始即爆出以原村書記盧穗耕為首的村委集體腐敗醜聞，又掀出曾任沙河鎮黨委書記（冼村原屬沙河鎮）、天河區長、廣州市副市長曹鑑燎受賄案，曹於2013年「下馬」，又發生過違法強拆、警民衝突事件。內地導演婁燁將冼村故事拍成電影《風中有朵雨做的雲》，2019年上映，當時不少網友還特意到冼村旁邊的維家思廣場電影院購票，以求「身臨其境」。

7期新樓先後落成 5年前起回遷

作為天河CBD（中央商務區）稀缺的寶地，現時冼村整改項目由央企保利開發，當中首期回遷房於2018年已建成，二、三期也先後收樓入住，四至七期仍待完成最後工程及攪珠分配。但這些年來，冼村四面仍圍着圍板，在已入住的回遷房外牆，可見「100%原地回遷」、「祝冼村人民早日住新家」等橫額，外人不得隨便進入。

99%村民同意拆遷 有釘子戶業主居海外

雖然簽約同意拆遷的村民佔99%，但據內地傳媒披露，目前村內仍有七八幢「釘子戶」，當中部分業主已移居海外。從高處可見，一戶「釘子戶」突兀地佇立在數幢回遷房之間，屋頂插着紅旗，回遷房地基及地面工程均繞過這「釘子戶」進行。

但「釘子戶」問題有望短期內解決。冼村經濟聯社於11月15日發布「擬收回集體土地使用權的預公告」，稱剩餘未簽約的房屋權利人須在11月21日前簽訂拆遷補償安置協議，過後將「依法開展民主議事程序」，表決收回集體土地使用權。12月3日，冼村經濟聯社正式召開股東大會，出席的3745名股東以94%高票通過收回土地使用權。冼村經濟聯社相關工作人員表示，相關權利人若有異議，可透過書面或電話表達。

村經濟聯社94%開會股東通過收地

按照內地法例，農村土地由村集體擁有，個人只是獲得宅基地使用權，其分配權仍屬於村集體，意味着村集體既可以發放、亦可以收回土地使用權。

2007年，廣州獵德村曾因強行收回4戶「釘子戶」的土地使用權，雙方對簿公堂，廣東省高級法院翌年終審裁定獵德村勝訴，「釘子戶」將土地連同房屋一同交還村集體，而獵德村按相應標準補償。此後，廣州亦陸續有數宗村集體表決「拔釘」的個案，如2020年黃埔茅崗村和文冲村、2021年荔灣鶴洞村等。

冼村過去曾集體表決扣除「釘子戶」股份分紅待遇，但依然未能「拔釘」。拆遷賠償方案自2011年以來一直未變，即「拆一補一」為原則，以所持合法產權證明書上的面積計算，每拆一平方米補回一平方米，意味着「釘子戶」拖到今日並無得到更多好處，還是和10多年前首批拆遷戶待遇一樣。

「阻住個地球轉了，老表。」自稱冼村村民的小紅書用戶「sun仔」發帖稱，釘子戶是他「小時候老街坊」，但他早前已表明會在股東大會投贊成票，同意收回土地。他過去多次發帖批評「留守鄰居」影響全村發展，「以前見面還會打招呼，但15年過去了，現在真笑不出來」。有網友向他求證是否「拆遷款全被村官貪了，現在簽約要瞓街邊」，他回覆道：「假的。」

同時，在冼村另一側的「保利天御」樓盤地皮已於今年3月完成協議出讓，這是保利在冼村的「融資地皮」，即是投資興建回遷房而獲得的「報酬」。這將是珠江新城中心區域難得的豪宅新盤，即使在內房市道低迷的當下仍極受矚目，市場傳言稱樓價將達每平方米18萬至20萬元人民幣。

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