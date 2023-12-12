3校舍長遠作公營屋用途 團體憂拖慢公屋7年

房屋局稱聽取意見 市區更多簡屋單位

房屋局昨表示，聽取議員及社會人士就選址的意見，尤其於市區提供更多單位後，積極考慮善用空置校舍，故改裝5間空置或即將空置的校舍，當中約七成更屬大單位。本報翻查規劃署的空置校舍名單，發現有校舍空置多年，亦未有長遠規劃，問及為何不一早用作建簡約公屋，消息人士回應稱，以其中一間校舍觀塘前聖若瑟英文中學為例，一直交由衛生署用作儲物，但至近月與部門商討後，發現校舍可短期借予房屋局改裝簡約公屋，形容目前結果為協調所得。

根據空置校舍名單，上述其中3間校舍，包括黃大仙浸信會天虹小學、觀塘迦密梁省德學校及觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學，將長遠作公營房屋發展。本土研究社成員陳劍青指出，由於該3間校舍已長遠作為公營房屋用途，若用作興建簡約公屋，或會拖慢市區公屋單位供應約7年，認為直接興建公屋更能幫助基層市民。

其他部門有否商借蓮塘尾用地

新世界發展未回覆

此外，將取消推展項目的上水蓮塘尾選址屬私人用地，並由新世界發展借出，消息人士稱，房屋局不會使用該用地，惟未知其他部門會否使用。本報昨向新世界查詢該地租借年期及會否借予其他部門，至截稿前未獲回覆。