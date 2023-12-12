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簡屋第二期改裝5空置校舍 料提供600伙 房屋局稱造價與過渡房相若

【明報專訊】政府去年敲定8個選址興建3萬伙簡約公屋，分兩輪向立法會申請撥款。房屋局昨向立法會提交文件，稱首批簡屋回標價格低於估算近20%，節省30億元，將調低第二輪項目的造價16.9億至98.4億元。當局亦取消推展原屬第二輪的上水蓮塘尾項目，轉為改裝5間空置校舍約600伙，以及新增馬鞍山恆光街政府用地項目，合共提供約1460個單位，以繼續維持兩輪總數3萬伙供應，當中逾半單位來自市區及擴展市區。有立法會議員歡迎局方最新措施，惟認為第二輪供應仍來自小欖樂安排及屯門54區較偏遠選址不理想，認為局方應了解不適切住戶的居住意願。

首批簡屋回標價低估算20%

二期申撥款調低15%

根據房屋局文件，局方早前就首批簡約公屋招標，回標價錢較估算減少20%，故第二批項目工程總撥款可由115.3億元調低至98.4億元，減幅為15%。整個簡約公屋最新總預算為247.5億元，較去年底最初估算減少約26.4億元。房屋局稱，建築署最新估算高層簡約公屋平均單位造價由約65萬元下調至59萬元；改裝校舍的平均單位造價約50萬元，與目前過渡房屋相若。

成本效益低 取消上水蓮塘尾項目

此外，原訂第二輪項目推展的上水蓮塘尾用地會取消。消息人士稱，該項目成本效益較低，需設污水及電力設備，若可選擇其他用地，可提高整體成本效益。局方將改裝位於觀塘、上水、九龍灣及黃大仙的5間空置校舍作簡約公屋，提供600個單位，同時於馬鞍山恆光街的政府用地興建簡約公屋，提供860個單位。消息人士稱，上述用地鄰近港鐵或巴士站，步行距離約10分鐘。

房屋局稱，預計明年第二季開始接受第一期簡約公屋的申請，包括市區及新界項目。消息指，初步將利用計分制編配單位，並給予申請人3次配屋機會。同時，房屋局將於明年初就首個項目（元朗攸壆路）的營運及管理合約招標，當中營運合約期會包括7個月的「前期管理期」，以及5年營運期。

江玉歡促交代造價是否包清拆

梁文廣稱偏遠伙數減 值得支持

於首輪簡約公屋撥款投下唯一反對票的立法會議員江玉歡認為，房屋局於選址及預算方面有改進，但第二輪項目供應主要來自屯門，尤其小欖樂安排選址偏遠，加上考量目前新界過渡房屋輪候3年以上的住戶較少，認為屆時難吸納住戶入住，建議局方刪減有關選址，否則難批出撥款。她又稱，雖然項目單位平均造價降低，但期望局方交代更多細節，例如單位造價是否包括日後清拆費用等。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣則認為，房屋局今次積極增加市區、擴展市區地段單位的供應，並減少新界較偏遠地段單位的數目，回應了基層市民的訴求，故值得支持。

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