楊潤雄稱搬科學館 僅構思或保留

文化體育及旅遊局長楊潤雄昨多次重申有關方案屬初步構思，距離「埋牙」（落實）仍有一段距離。他指出，搬遷科學館可讓展覽面積擴大逾一倍，不受目前科學館高度限制，容納更高更大的展品，例如航天科技展覽，又稱局方仍與發展局尋找新土地興建國家發展成就專館，強調「如果大家覺得科學館同文化博物館要保留，都可以考慮」。

稱搬遷因現空間不足

立法會民政及文化體育事務委員會昨開會討論設立兩所博物館介紹國家和抗戰歷史，多名議員關注科學館及文化博物館去留，質疑政府的建議不理想。楊潤雄稱，文件的初步構思是建基於博物館的整體規劃，不涉額外土地，局方正就專館的選址與發展局緊密商討，方案仍未落實，明年中會再有文件提交立法會討論。

指「移除港文化」子虛烏有

楊潤雄在會上至少3次反駁「拆館」說法，「不要說拆邊個館而起邊個館」，重申是因科學館空間不足需搬遷，而將文化博物館藏品再歸類，更能發揮其作用，今次會上希望聆聽意見，不會要求議員決定。

楊潤雄稱，現時文化博物館的館藏涵蓋藝術、流行文化、非物質文化遺產，可考慮整合至香港藝術館及建議新增分館、歷史博物館、規劃中的流行文化館，以及非物質文化遺產體驗館。有意見認為政府把香港文化從博物館移除，他指該說法是「完全子虛烏有，沒有其事，否則政府點解要籌建一個香港嘅流行文化館、非物質文化遺產體驗館呢？」

選委會界別議員管浩鳴指出，科學館是很多港人集體回憶，「香港很多明信片及其他東西都有科學館外貌」。新思維狄志遠認為，搬遷科學館兼「打散」文化博物館不符成本效益，做法不聰明，令人感到「一切都要為咗政治正確而讓路」，期望政府三思。選委會界別劉智鵬亦質疑局方「點解唔搵一個prime（優質）嘅地方建館」，例如西九。

對於有議員認為文件粗疏，難免令人誤會，楊潤雄稱，當局希望盡量提供多些資料，「所以文件中可能都係個未成熟講法」，政府從未放棄尋找新土地興建國家發展成就專館。他表示，若市民認為即使科學館高度限制展覽範疇，也寧願維持科學館在原址，局方仍會考慮大家意見。