擦改公司支票台頭盜1200萬 文員囚5年4月

暫委法官游德康表示，被告賴卓宏（現51歲）以虛假支票和發票盜取公司逾1198萬元，行為違反誠信，雖然他事後向公司還款，但只佔涉案款項約百分之一。游官考慮到控方需時調查銀行帳單，導致本案延誤檢控，加上被告家庭情况不幸，可酌情減刑。惟游官強調，被告偷取的款項均用於賭博和炒股，除了認罪沒有其他減刑因素。

母妻患癌兒自閉 酌情減刑

辯方求情時透露，被告的八旬母親及妻子均患癌，兒子有自閉症；被告和妻子多年來入不敷支，一直拖欠卡數和債務，故被告寄望以賭博和炒股解決困難。辯方承認被告有計劃挪用公款，但形容犯案手法不精明，最終一定被揭穿。

案情指被告在一間鐘表製作公司負責記帳，待供應商發貨後填寫內部發票及支票，再交予公司董事簽名作實。案發於2008年11月至2015年7月，被告獲授權使用公司的支票簿，他曾簽發共187張支票，涉款逾1198萬元。

被告無力還 公司承擔損失

公司高層於2015年發現利潤下跌，並揭發公司向兩間沒有業務往來的供應商付款。被告向公司董事承認盜款，並向公司還款約13萬元，隨後被解僱。

在警誡下，被告承認曾用可修改的原子筆填寫支票，待董事簽名後將收款人改為自己的名字，將款項存入個人戶口。被告累計盜取逾1198萬元，由於公司無買保險，須承受全額損失。

【案件編號：HCCC109/23】