明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

髮型助理誤殺囚51月 料還押刑滿 死者母喊「個仔得17歲」 被告「死咗人，唔使坐」

【明報專訊】髮型助理涉與同事因瑣事爭執，同事找來朋友到場「幫拖」。雙方衝突期間，髮型助理持刀捅死同事的17歲友人，經審訊後裁定誤殺罪成，謀殺罪則不成立。高等法院法官昨判刑稱，如果衝突雙方克制和沒有發脾氣，就不會發生本案悲劇。法官指被告將刀藏於褲袋內，行為實在愚蠢，判囚4年3個月，計及還押時間，料刑滿出獄。死者母親聞判呼喊「我個仔得17歲」，保安人員見狀制止。

被告張斌（現31歲）任髮型助理，被控於2019年7月6日在元朗紅棉圍厚德樓地下外謀殺男子黃智煒（終年17歲）。辯方求情稱，被告某程度上受激怒之下殺害死者，但他願意向死者家屬致歉。辯方表示，被告於案件較後階段才承認誤殺罪，惟不獲控方接納；被告對案件有悔意，冀獲接近三分之一的認罪刑期扣減。

官：倘克制脾氣可免悲劇 被告攜刀行為愚蠢

法官張慧玲判刑表示，本案源於被告不小心踏中髮廊同事戴澤寧（又稱Ling）的鞋，雙方始於口角，繼而動武；事件在雙方爭執的階段應完結，惟Ling拒絕接受被告道歉，更發脾氣召喚朋友「幫拖」，黃智煒因友人事忙而代為到場，不幸糾纏期間身亡。

張官接納雙方衝突時間較短，被告帶刀到場並非為報仇，Ling的友人亦曾手持伸縮棍；惟張官強調涉案兇刀較鋒利，被告帶刀到場實在愚蠢，法庭不可忽視年紀尚輕的死者在事件身亡的事實。張官以6年監禁為量刑起點，被告獲四分之一刑期扣減，加上案件拖延構成精神壓力可減刑，最後判囚4年3個月。

對方持伸縮棍 官納被告非報復

張官宣判之後，死者母親大聲呼喊「我個仔得17歲」、「死咗一個人，𠵱家仲唔使坐喇」，罵被告「×街仔唔會有好結果」。被告從2019年7年首次提堂後一直還押，扣除假期後，料刑滿出獄。

量刑6年 認罪獲1/4扣減

控方開案陳辭指被告與Ling於案發前數個月以來有爭執，關係不佳。案發當晚8時，被告下班在休息室不小心踏中Ling的鞋，其間被告向Ling淋水，Ling掌摑被告。被告離開髮廊前稱「要打吖嘛，我10分鐘之後返嚟」，Ling遂聯絡友人幫忙。不久Ling帶同友人到髮廊找被告，被告步出髮廊取出利刀，捅傷死者，死者頭部和胸有20處刀傷，其中右肺刺傷致大量失血。被告當日前往內地，隔10天後返港被捕。

【案件編號：HCCC 306/20】

相關字詞﹕高等法院 誤殺罪 髮型屋

上 / 下一篇新聞