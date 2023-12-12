髮型助理誤殺囚51月 料還押刑滿 死者母喊「個仔得17歲」 被告「死咗人，唔使坐」

被告張斌（現31歲）任髮型助理，被控於2019年7月6日在元朗紅棉圍厚德樓地下外謀殺男子黃智煒（終年17歲）。辯方求情稱，被告某程度上受激怒之下殺害死者，但他願意向死者家屬致歉。辯方表示，被告於案件較後階段才承認誤殺罪，惟不獲控方接納；被告對案件有悔意，冀獲接近三分之一的認罪刑期扣減。

官：倘克制脾氣可免悲劇 被告攜刀行為愚蠢

法官張慧玲判刑表示，本案源於被告不小心踏中髮廊同事戴澤寧（又稱Ling）的鞋，雙方始於口角，繼而動武；事件在雙方爭執的階段應完結，惟Ling拒絕接受被告道歉，更發脾氣召喚朋友「幫拖」，黃智煒因友人事忙而代為到場，不幸糾纏期間身亡。

張官接納雙方衝突時間較短，被告帶刀到場並非為報仇，Ling的友人亦曾手持伸縮棍；惟張官強調涉案兇刀較鋒利，被告帶刀到場實在愚蠢，法庭不可忽視年紀尚輕的死者在事件身亡的事實。張官以6年監禁為量刑起點，被告獲四分之一刑期扣減，加上案件拖延構成精神壓力可減刑，最後判囚4年3個月。

對方持伸縮棍 官納被告非報復

張官宣判之後，死者母親大聲呼喊「我個仔得17歲」、「死咗一個人，𠵱家仲唔使坐喇」，罵被告「×街仔唔會有好結果」。被告從2019年7年首次提堂後一直還押，扣除假期後，料刑滿出獄。

量刑6年 認罪獲1/4扣減

控方開案陳辭指被告與Ling於案發前數個月以來有爭執，關係不佳。案發當晚8時，被告下班在休息室不小心踏中Ling的鞋，其間被告向Ling淋水，Ling掌摑被告。被告離開髮廊前稱「要打吖嘛，我10分鐘之後返嚟」，Ling遂聯絡友人幫忙。不久Ling帶同友人到髮廊找被告，被告步出髮廊取出利刀，捅傷死者，死者頭部和胸有20處刀傷，其中右肺刺傷致大量失血。被告當日前往內地，隔10天後返港被捕。

【案件編號：HCCC 306/20】