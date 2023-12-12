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公屋扣分下周「加辣」 4行為扣分倍增

【明報專訊】房委會資助房屋小組委員會今年5月通過屋邨管理扣分制「加辣」，並預告今年第四季內實施。房委會昨公布，加辣措施下周一（18日）起實施，亂拋垃圾、噪音滋擾等9項不當行為的扣分幅度將增加，當中4項扣分幅度倍增，另亦擴大兩項不當行為的適用範圍（見表）。

亂棄裝修廢料扣15分 滿16收屋

現時公屋扣分制涵蓋28項不當行為，違規者按違規行為類別被扣3、5、7或15分不等，若公屋或中轉屋住戶在兩年內累計被扣達16分，其租約會被終止，相關租戶在終止租約後5年內不得再申請公屋。

根據修訂後的扣分制，亂拋垃圾、棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道、攜帶的動物及禽畜隨處便溺及噪音滋擾等行為，會由現時扣5分增至扣7分；原本扣7分的胡亂傾倒或棄置裝修廢料、損壞雨水或污水管引致滲水往下層、盜竊或損毁房委會財物，以及出租單位作非法用途，將增至扣15分。其中損壞雨水或污水管致滲水，以往初犯者僅書面警告，不會扣分，新制下會取消警告，直接扣分。

兩項擴範圍 擺賣非熟食亦扣分

至於修訂兩項不當行為的適用範圍，就由原本「拒絕維修應由租戶負責保養的喉管或衛生設備」才需扣分，擴大至涵蓋「沒有按房委會要求糾正未經批准的改動工程」，以加快修復工程速度；另亦將「非法擺賣熟食」擴大為「非法販賣商品或服務；未經房委會批准而提供、推廣、招攬或宣傳具有商業性質的商品或服務」，以避免造成阻塞、環境滋擾和衛生問題。

公屋聯會總幹事招國偉認同扣分制有必要加辣，而4項不當行為扣分倍增，相信有阻嚇作用，估計該等行為可減少。

至於有否同時「加人」以加強執法，房屋署副署長楊耀輝早前稱，現時特別任務隊有66人執行規管行動，亦有14隊中央特遣隊可發告票，將來會增至21隊，以增強執法力度。

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