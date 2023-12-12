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法治教育督導會不設KPI 林定國：自覺守法乃法治基礎

【明報專訊】律政司今年2月成立法治教育督導委員會，被問有否關鍵績效指標（KPI）去量度普及法治教育效果，出任委員會主席的律政司長林定國稱沒有客觀標準，目標是讓大眾認識更多法律制度及法治概念，亦無辦法為700多萬人設計試卷，希望市民心悅誠服遵從規則。他認為要培養自覺性，「會覺得法治重要、要遵守法律，用合法途徑追求公義；自覺維護國家安全是重要的」。

否定違法達義 應制度內改革

林定國早前與北京師範大學法學院嚴元浩講席教授趙文宗對談，討論普及法治教育，趙的文章今日於本報觀點版刊出（刊B11）。

被問本港普及法治教育出現什麼問題，林定國稱法治對香港很重要，2019年後令他有很多反思，發現很多市民對法治的了解未必如想像般深入，情况並不理想；而任何社會都應推進法治教育，法治教育督導委員會就是負責將法治教育普及化。

兩人討論到年輕人「違法達義」迷思。被問應否告訴學生守法和守規矩就是法治起點，林定國說法治不止守法，守法自覺性亦十分重要，「絕大多數人自覺守法」是法治社會的基礎。他說若法律不公道，「你就坐着沒反應？問題是如何反應」，重申不應透過不守法表達不滿，可在合理範圍內表達意見，以理服人，推動法律改變。他說年輕人較喜歡挑戰權威，期望改革和追求公義十分正常，惟需有人告訴他們其想法未必正確。

稱要防止法律教育「消化不良」

被問到會否擔心鋪天蓋地的法律教育反令市民尤其學生有「法律教育疲勞」，林定國稱現時是補足過去法治教育不足，並沒有錯，但明白學生也有壓力，故要防止「消化不良」，「我不覺得現在有問題，但會留意」。

相關字詞﹕普法教育 普及法治教育 趙文宗 律政司 法治教育督導委員會 林定國

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