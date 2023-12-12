中大醫學院易帥 副院長趙偉仁獲薦 教授稱人緣好風評佳 待校董會拍板

明報記者 張逸羲

全球招聘 趙今晤醫學院教職員

據悉，中大校長段崇智上周以院長遴選委員會主席身分，向醫學院教職員發內部電郵，稱去年10月起展開新任醫學院長全球招聘後，收到來自本地及海外申請，最終遴選委員會敲定趙偉仁為最合適人選。信件邀請教職員今日出席院長候選人簡介會，與獲薦的趙偉仁會面。

陳家亮任期至1月底 料無縫交接

根據《香港中文大學規程》，各學院院長須由校長按遴選委員會意見作推薦，並獲大學校董會通過委任。趙偉仁接受本報查詢稱，由於遴選過程尚在進行，現無法提供進一步資訊。

本港兩大醫學院近年先後易帥，梁卓偉前年底辭任港大醫學院長後，由時任內科學系主任劉澤星於去年初獲薦署任院長逾一年半，至本月初獲正式委任。陳家亮於2014年獲委任為中大醫學院長，任期按規程規定於下月31日屆滿。消息人士透露，若校董會審議過程順利，料趙偉仁可在陳卸任後隨即接任。

上消化道專家 曾獲國際獎

趙偉仁現為中大醫學院副院長（外務）兼國際事務策劃處處長，同時為該院的上消化道外科及代謝科教授及主任，身兼醫管局新界東聯網上消化道外科及代謝科主任、內鏡中心總監，其專業範疇包括微創外科及機械人手術、內鏡手術等。

趙偉仁今年獲頒倫敦帝國學院哈姆林醫療機械人研討會「卡爾史托斯-哈羅德霍普金斯金內鏡獎 」，其有份參與研發的多項發明今年亦於日內瓦國際發明展獲獎，當中實時監察胃酸倒流的微型無電池無線偵測系統奪得陪審團祝賀金獎。

有不具名的中大醫學院教授稱，趙偉仁於醫學院風評良好，願悉心教導學生且教學內容質素高，「聽不到negative（負面）評價」。另一中大醫學院教授說，趙在師生間備受尊重，相信他接任院長不會有太大反對聲音。

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