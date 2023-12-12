灣區手記：兩全其美 ／文：尚東美

《2021年吸煙（公共衛生）（修訂）條例》、《吸煙（公眾衛生）條例》及《進出口條例》禁止以特定形式從內地經香港轉口另類吸煙產品，但政府表示去年5至10月本港平均航空貨運量按年顯著下跌18%，認為與失去內地經香港轉口另類吸煙產品業務有關，因此今年6月修例通過，容許另類吸煙產品經香港多式聯運轉運到海外。

據物流業界統計，全港約有470間、即三分之一貨運代理公司從事另類吸煙產品轉口，每年處理轉口量近33萬噸，若一刀切禁止，先不論是否削弱香港國際航空樞紐地位，但肯定影響不少運輸業界生計。而東莞的物流園運作模式，無疑是一個不錯的解決辦法，因產品的整個運送過程均走指定航線，並在監管下裝卸貨，再者，嚴格而言這些產品都沒有進入香港境內，不可能有流入香港私售的情况出現。從貨運代理的反應，利用物流園轉口，使另類吸煙產品業務得以恢復，無疑是兩全其美之法。

這次隻身去物流園採訪，得到機管局仔細安排，詳細講解園區運作模式，又跟保安公司及貨運代理公司交流，粗俗點說是「很多人招呼我一個」，但也因此可以更鉅細無遺了解這種香港空運史上嶄新模式的可塑性，能更靈活變通地做好國際航空樞紐角色。

文：尚東美