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灣區熱搜：500萬電動單車超負荷 廣州限行

【明報專訊】電動單車是內地城市一大特色，使用者不僅有龐大的外賣、快遞軍團，不少市民亦用來代步，但部分駕駛者漠視交通規則，於馬路及行人路穿插，增加意外風險，使行人及汽車司機都有怨言。而作為電動單車保有量全國第一的廣州，有高達500萬部電動單車，有關部門表示已遠超正常交通負荷，將於本周五（15日）起實施分時段、分區域限行，以嘗試改善現狀。

明報記者 林迎

「你試過就知，真係好方便，我𠵱家去邊都係靠佢。」廣州市民黃小姐說，一部「電雞（廣州對電動單車的俗稱）」約需千元人民幣上下，「交警一般只查無牌的，還有無戴頭盔、違規改裝或者載人，對正常行駛的一般不會理」。她還稱，上牌手續十分簡單，先在廣州交警微信小程式看一段8分鐘交通安全短片，然後填寫資料登記預約上牌，當天到郵政局拍照驗車，「還有一些車是帶牌銷售的」。

在廣州的大街小巷皆有電動單車行駛，早晚高峰更可見「電雞大軍」在車流中左穿右插，令本已十分嚴峻的塞車問題惡化。廣州市工業和信息化局工作人員於上月一個電動車安全活動中透露，廣州電動單車保有量已超500萬輛，居全國第一。據廣州市交通運輸局今年5月對市人大代表林泰松建議的公開回應，3月時全市電動單車登記上牌數量只有322萬輛，但「已經遠遠超出了廣州市現有道路通行、停放資源承載能力，也對城市正常交通秩序和管理等產生了極大衝擊」。

飈升始於疫情 2021年推上牌制度

廣州電動單車數量飈升始於疫情期間，外賣配送行業蓬勃發展，同時不少市民放棄公共交通而購買電動單車，以便在地鐵、巴士因疫情封控暫停營運期間繼續出門。2021年起，廣州市對符合《電動自行車安全技術規範》的居民自用電動單車推行上牌制度，每個身分證名下限登記一張牌，禁止私自改裝，包括加大馬力、安裝遮陽傘和車尾箱等，且每輛車只限搭載一名12歲以下兒童。

廣州市上月中進一步發布《廣州市人民政府關於電動自行車通行管理措施的通告》，由本周五起，對電動單車作分時段、分區域限行。當中規定，內環路、市內高速公路、城市快速路、過江隧道和未設置獨立非機動車道的橋樑、隧道、高架路、立交（交匯處），全日禁止電動單車通行。而在早晚高峰即工作日上午8時至9時半、下午5時半至7時，禁止電動單車在天河區的天河東路、獵德大道行駛；工作日上午8時至晚上7時禁止在黃埔大道西、東風東路、東風中路、東風西路行駛。

上述路段皆是廣州塞車「黑點」，而通告還特別指出，舉辦中國進出口商品交易會（廣交會）期間，每天早上8時至晚上7時禁止電動單車在會展附近的新港東路及會展東路行駛。廣州市公安局交警支隊表示，在上述路段限行是因為非機動車道設置不完整、人車流量大、公共交通覆蓋率高、可繞行路線多，有市民曾在諮詢時提出部分道路學校、醫院、商場多，限行會帶來不便，廣州交警已在民意基礎上，縮短限行時間、縮小限行範圍。

外賣騎手不獲豁免

值得留意是，限行措施在諮詢期間，曾有意見認為應對外賣騎手網開一面，否則將打擊整個配送行業，但正式實施的政策並沒採納，相比深圳的限行措施，對「民生行業」電動單車豁免較嚴厲。廣州市公安局交警支隊表示，措施實施後將設置半個月宣傳勸導期，在此期間以勸導糾正為主，預留充足時間讓市民熟悉新例，明年1月2日起正式處罰違規駕駛者。

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