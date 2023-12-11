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屢指拈花惹草 妻涉牀褥殺夫 警登門調查 婦喊「老公起身」偽裝

【明報專訊】大埔寨乪（粵音劇）村發生謀殺案。一名男子前晚探望叔父（圖2）時，因嬸母拒絕開門，起疑報案，揭發嬸母早前懷疑叔父流連酒吧「拈花惹草」，疑以牀板架和牀褥將對方壓斃並伴屍多天，警方以涉嫌謀殺拘捕死者妻子。事主曾任該村居民代表，其同村兄弟表示，事主生前有酗酒習慣，酒後變粗暴，其妻性格隨和，懷疑長期被事主打罵，情緒抑壓。

男子尋失聯多天叔父 嬸母拒開門起疑

前晚11時許，一名男子因與叔父失聯多天，遂前往寨乪村一村屋找他，惟嬸母拒絕開門，雙方發生爭執，男子報案。警方到場入屋，發現報案人的叔父在睡房，已無心跳呼吸，明顯死亡。消息稱該姪兒由海外返港，他觀察到屋內異常整潔，認為與平日愛好煙酒、住所混亂的叔父不符，頓覺可疑；警方登門調查期間，女子曾轉身喊叫「老公起身」，假裝對方仍在生。警方調查後以涉嫌謀殺拘捕死者52歲姓羅妻子。涉事村屋昨早仍被圍封，死者兒子及其契媽等親友到場了解，在屋外擺放水果拜祭。

62歲男死者鍾喜文與被捕妻子同為退休人士，育有13歲兒子，3人同住案發單位，夫婦常為感情吵架，妻子指事主時常流連酒吧，「拈花惹草」；上月尾已把兒子送往親友家暫住，二人分房睡覺。警方調查發現，夫婦數天前再次吵架，其後事主自行返房調整牀架期間跌倒，妻子趁機用牀板架和牀褥壓向死者。法醫到場檢驗，相信事主已死兩至四天。

事主曾任村代表 村民指酗酒

死者同村兄弟表示，事主曾有多段婚姻，以他所知，被捕人為他第三任太太。事主曾於英國開餐廳，其後回流返港。涉案一家三口住在一幢兩層高鐵皮屋，另有物業放租，生活無憂。他指事主有酗酒習慣，「餐餐兩點幾都坐喺度飲晒成支」，酒後會語無倫次、粗暴甚至動手，夫婦曾因事驚動警方到場處理，不過他未知原因。他形容被捕人性格隨和，不相信她會動殺機，「可能（事主）日日飲醉咗打罵佢」，令她情緒抑壓。他又稱約一周前曾見事主，上周五（8日）亦曾見其妻，「佢仲問我咁快洗地，都仲未過年」。鍾喜文2015年起曾任該村居民代表，2019年再參選落敗。

大埔警區重案組正調查案件，警方稱如目擊案件或有資料提供，請致電3661 3662；稍後將安排驗屍，確定死者死因。

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