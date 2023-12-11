灣區熱搜：貨運開荒牛：助擴內地客路 生意一直向好

進明是本港空運陸上物流龍頭之一，林志偉也是香港空運運輸業協會的會長。「好早便跟機管局一直保持溝通，一起商議怎樣令物流園的運作暢順。」他笑言樂於成為其中一隻「開荒牛」，還特意在今年1月成立東莞進明國際貨運代理有限公司，向已獲民航處批准在東莞-香港國際機場物流園運作的香港貨代公司提供公倉等服務。

進明入駐以來，林志偉形容生意「一直向好」。公倉業務方面，「初期一星期最多兩三板貨，即約10噸貨；到今年8月，已經可以去到一星期一架包機的貨量，大約60噸。現在？一星期做兩架包機，而且未計散客」。

稱物流園助內地貨代找港企

林志偉認為，這歸功於物流園服務的日趨成熟，操作時效不斷改善，運作愈來愈暢順，自然大大提升貨主、貨代及業界信心。例如公倉業務，「愈來愈多香港貨代對物流園感興趣，甚至有內地貨代會主動聯繫香港貨代要用我們的倉」。他說：「之前是反過來，我們要主動去找；而且以前就算有內地貨代想找香港貨代，要跨境啊，怎樣找？現在有了東莞的物流園，他們找上門也方便簡單得多。」

林志偉說，這幾年全球政治及經濟問題，再加上疫情影響，香港空運環境充滿挑戰，而物流園項目不單便利整個空運業界，減省貨倉、人手等成本，更重要是透過海空聯運模式能吸引更多大灣區的貨主選擇經物流園到香港再空運至世界各地，「對於進駐物流園的貨代來說，就多了機會接觸到大灣區的貨主，發掘內地市場潛力」。

另外，亦有香港業界擔心物流園的運作方式，會嚴重影響香港出口空運業的下游工種，例如兩地貨運司機、物流倉及打板工人生計，林志偉表示協會亦聽到這些憂慮的聲音。不過他認為，機管局由開始到現在一直貫徹承諾，物流園要優先給香港貨代進駐，而且東莞原本不是一個空運基地，要發展海空聯運模式，其實十分需要很多香港空運產業鏈不同工種的專才，「如果香港和業界一成不變，只會令自己被邊緣化，既然現在有新嘗試，有擴大客源的機會，值得空運業界來參與開拓，何况香港都面對勞動力嚴重不足，人口老化問題，由我們的專才培訓這邊（內地）的新血，也是好事」。他透露，進明安排了一個空運小隊去東莞，一邊營運，一邊培訓內地新人，為迎接增長做好人手準備。

「再者，海空聯運和傳統空運不是零和遊戲，其實是互相配合，提升整個香港空運業的成效，所以在我眼中，物流園項目更是一個給企業和業內人士『朝陽』的項目。」林志偉補充。