灣區熱搜：長遠建永久園區 首期2026建成

每年處理能力逾100萬噸 處理時間減1/3

機管局航空貨運及後勤部總經理郭鴻寧表示，新物流園將分兩期建設，其中第一期項目包括專用碼頭、倉庫、貨運站及辦公室，預計2026年建成第一期。據局方表示，第一期項目佔地20公頃，竣工後每年貨物處理能力將超過100萬公噸，當永久物流園運作成熟後，屆時經新物流園運至香港機場的空運貨，可較傳統陸路節省約一半費用，處理時間亦可節省三分之一。

郭鴻寧又稱，為進一步提升貨物處理效率及安全，讓整個流程更暢順，新物流園還將引入一系列數碼化及自動化設施。「我們正研製一款可以同時滿足空運和海運的海空兼容提櫃。」據悉，這款提櫃尺寸符合使用海運吊裝設備的標準，亦可以直接用回碼頭的貨櫃車來運送，而提櫃內部空間經過改良設計，可以放入3個符合空運標準的貨櫃箱或航空板。日後採用新提櫃，可直接從車上吊起上船，減少搬運空運貨櫃箱的次數，大幅降低貨物受雨水的影響，而且一個提櫃便能處理3個空運貨櫃箱，令物流時間更快捷，貨物更安全，運送量更多。

新園近碼頭 引入無人運貨車增效率

除此之外，新物流園會在倉庫與貨運站之間架起自動化密封運輸通道，已裝箱或打板的貨物經通道直接輸送至貨運站，也能省下靠貨車轉運的時間。另一方面，新物流園距離碼頭更近，貨物可更快上船，局方還會引入無人駕駛運貨車，提升貨運站與碼頭之間的運送效率。