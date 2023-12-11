灣區熱搜：港機場莞物流園 首半年船班翻倍 香港境外首設航空安檢 倉庫明年擴3倍

明報記者 陳子凌

「今年4月正式啟用時，我們只有兩艘貨船，一星期開6對航班，截至11月中旬，已經有4艘貨船，一星期定期12對航班，如果有需要，例如進出口旺季，還可以增至14對航班。」機管局航空貨運及後勤部總經理郭鴻寧接受本報專訪，談到物流園啟用以來的變化。

香港國際機場物流園項目是機管局打造海空聯運模式的計劃重要部分。現時於保稅區百興物流中心運作的物流園只是先導計劃，未來會在東莞港另闢地點建設永久物流園（見另稿）。雖只是臨時試點，但4月至今愈來愈受貨主及業界支持。除了航班增加，截至11月中，獲香港民航處批准於物流園運作的香港貨運代理公司從最初的27間增至87間，而可以在東莞收貨的航空公司也從5間增至16間。

郭鴻寧介紹，物流園有4棟倉庫，每棟樓面面積2萬平方米，4月啟用的第一棟，除了有香港三大貨運站進駐，還有安檢區、4個貨代用的倉庫。本月第二棟倉庫啟用，而第三及第四棟預計明年內啟用，屆時物流園面積將增至7萬平方米，可擴大倉庫及讓更多香港貨代入駐。此外，局方計劃研發更快速的貨船，屆時從東莞到香港機場的船程可由現時7小時縮短至4小時，令物流園能處理更多貨物和更快運抵機場。

港派員港標準安檢 空運箱水路直入機場

物流園蘊藏香港多項空運服務的創新。從操作上是首次將原本要在機場完成的裝箱、打板及收貨等服務挪到香港境外；另物流園設有香港首個離岸航空安全檢查設施，整個保安設施獲民航處批准和認可，為確保安檢程序符合香港航空安全要求，機場保安公司也是首度派員外駐執行安檢工作，其中保安部經理陳永聰（圖）便是駐東莞的「先頭部隊」，他強調：「除了人在東莞，我們的工作、儀器、手續、流程、要求等，全部跟香港一模一樣，絕不會有不同標準。」

「這裏用的空運箱就是香港機場用的，從這裏出來的空運箱已是等上機階段。」物流園內的國泰貨運站職員表示，他們收到貨後，同樣跟在香港的貨運站流程一樣，「對貨單、磅重、量大小，然後出貨上船」。事實上，海空聯運的特色除了把整個空運服務前移，貨物也是首度走水路直達香港機場，「所以那些空運箱也是首次坐船出境」，郭鴻寧笑道，「海陸空都坐了一遍，全球絕無僅有」。

區塊鏈技術 一平台追蹤貨流船期意外

要滿足空運箱坐船條件，不是簡單地在碼頭直接用吊臂吊起來放下去。由於與海運用的貨櫃箱不同，為確保吊運過程順暢快捷與安全，機管局設計了一款符合擺放空運箱的托板及裝卸起落架，兩者皆有獨特扣位，保證托板放在起落架上不會移位，以確保空運箱可穩妥裝卸。此外，機管局利用區塊鏈及新興流動技術，為香港海關海空聯運便利計劃建構新單元「大灣區海空聯運數據應用系統」作支援，滿足貨物監管制度的要求。香港海關可透過單一綜合平台適時追蹤船舶航程、船期表、事故通知、貨物資訊及閉路電視錄影片段，以得悉貨物運輸狀况。當貨物抵達香港機場碼頭，可以透過程式的掃描驗證其運輸保安封條號碼。

「現時大灣區約七成國際貨物經香港機場轉運海外，同時也有大量國際貨物經香港進入灣區，香港是『雙門戶』樞紐，但我們要強化鞏固這個角色。」郭鴻寧指出，海空聯運模式與物流園項目，目的是讓香港機場可更好地服務大灣區內地貨源，也讓本港空運業界有拓展大灣區內地市場的機會，「貨物在東莞就可以『候機』，還比以前更快，縮短的時間距離，令大家會覺得使用物流園去香港機場空運跟使用本地機場一樣方便親民；而入駐的香港貨代，也能更易接觸發掘內地商機」。

非要取代陸路 「多個選擇」助赤鱲角吸客

郭鴻寧強調，設立物流園不是要取代傳統的陸路運輸，「是希望給大家多一個選擇」。他舉例，如有特急貨遷就不了船期，陸路仍是好選擇，另一方面如果有大量貨物如包機貨，物流高峰，陸路塞車，物流園又會是一個好選擇，「總括而言，我們是提供多一個可能性，讓貨物可以因應不同情况和需要，選擇最適合的方式『登機』，就好像旅客有更豐富便捷的交通選項，自然會更願意使用香港機場」。