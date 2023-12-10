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港聞

港聞二

智庫倡科技城剷山代填塘 稱可省收地200億 工程師：削山成本同高昂

【明報專訊】政府上月披露擬建的三寶樹濕地保育公園面積338公頃，較上屆政府提出的大減35%，部分被剔出的魚塘及濕地位於擬議新田科技城範圍。身兼智庫「博匯」主席及特首政策組研究策略專家組成員的張量童稱，魚塘濕地生態價值無可估量，建議棄用魚塘地作創科，改用位於河套區東南、面積約200公頃的綠化帶官地，可省約200億元收地開支，稍後會考慮將構思遞交特首政策組研究。有工程師及團體稱，有關綠化帶要削山造地，成本不容低估，或亦涉款數百億元，但認同值得研究濕地以外選址。

明報記者 李淑瑤

本報向發展局查詢有否考慮濕地魚塘以外的選址用地，局方回覆稱，要建立完整創科產業生態圈，新田科技城須有足夠規模的創科用地，但由於新田一帶地理限制，東面和南面均是山巒，包括鐵坑和鷓鴣坑，故有需要向西面和北面擴展，包括合理使用部分魚塘，以完善規劃佈局。局方表示，發展新田科技城需填平約90公頃魚塘，當中一半已沒有養殖活動甚或荒廢多年；新田科技城屬《環境影響評估條例》的指定工程項目，須通過環評；土拓署最近已向環保署提交相關環評報告，環保署正在考慮。

稱填塘損濕地生境

本身是城市規劃師的張量童認為，新公布的三寶樹濕地保育公園方案雖已進入公眾參與階段，但仍未公布環評報告，希望規劃方案可適度調整。他說若原先520公頃的三寶樹濕地保育公園部分濕地被填平，剩下的338公頃將無法完全發揮原有濕地生態功能，尤其是天然排水功能；對周邊濕地生態影響亦難以估量，更有可能截斷飛鳥走廊。

張估計，現擬作新田科技城的創科用地共涉150公頃濕地，當中130公頃是私人土地，若以地政總署新修訂收回土地特惠補償率計算，即涉發展所需的農地每平方呎1267元，共涉款近200億元。他稱，若政府巡查和檢控行之有效，能阻止非法填塘等，也不一定需收回所有濕地作保育。

張建議將填塘得來的創科用地換置到河套東南側約200公頃的綠化地帶，該處主要為官地，免卻收地費用和程序。他稱，該處最高山丘為135米高的鐵坑和100米高的鷓鴣坑，建議可將山群削至約50米高，並按照如中文大學的方式依山而建，佔地需求較高的大型科企可置於山頂，中小型企業則依山勢興建。

另倡改北環支線走線

他說，原計劃連接河套區、深圳科創園區和新田創科用地的北環線支線設計並不理想，擬議支線需跨過落馬洲管制站一帶和綠化地帶，且擬設於洲頭附近的車站與新田創科用地相隔甚遠，故選用上述綠化帶作創科用地並直接在該處設車站，可令鐵路更短和直接。

團體質疑綠化帶發展空間有限

長春社公共事務經理吳希文表示，不能低估改劃綠化帶的難度，舉例政府擬改劃石籬邨以東一幅約5.42公頃綠化帶土地建屋，但估計近六成土地需削坡和建護土牆而不是建屋，故認為張所建議的綠化帶未必有大量空間作發展，且該處有不少祖墳，亦會有山火風險。他認為魚塘是不能荒廢的，政府應兌現當初收回魚塘作保育公園的承諾。

工程師陳智敏稱，削坡是大規模建設，前期工程包括興建或選擇合適碼頭遷置堆土，也要興建寬闊道路供車輛運送堆土，單單用泥車運送已需過百億元。他認為綠化帶具發展潛力，可作中長期土地供應選擇。（註：陳智敏為今屆區議會選舉屯門東候選人，同區候選人包括民建聯葉文斌及工聯會馮沛賢。）

相關字詞﹕新田科技城 發展局 三寶樹濕地保育公園

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