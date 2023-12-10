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回應學者倡篩查旅客 盧寵茂：唔係專家提出就會即時執行

【明報專訊】前政府抗疫專家顧問袁國勇和孔繁毅等4名港大學者上周四（7日）在本報撰文，針對外防輸入等範疇提出建議，包括在非疫情時嚴格篩查發燒或生病的入境旅客。醫衛局長盧寵茂昨回應時稱，感謝專家提出意見，稱每名專家的提議均會考慮，惟認為「政策唔係某個原因或某個專家提出，我哋就會即時執行」，稱需考慮政策為整個社會帶來的代價，甚至對國際的影響。袁國勇昨接受本報查詢時則重申，並非所有入境旅客均須接受檢測，建議只要求發燒及有病徵者接受常見呼吸道病原體的快速分子檢測，並以機場作為第一步，再擴至其他邊境口岸。

袁國勇上周四在本報撰文，提出非疫情時亦應在各邊境口岸準備好檢測設施，用鼻咽拭子篩檢發燒入境旅客，以多重聚合酶鏈式反應（multiplex PCR）檢測常見呼吸道病原體，並發展成常規；又建議應特別對來自非洲和中東等疫情爆發熱點旅客檢測，因當地常出現伊波拉和中東呼吸綜合症（MERS）疫情。袁國勇昨向本報稱，並非所有入境旅客均須檢測，建議只要求發燒及有病徵者檢測，該些旅客亦須時刻佩戴口罩及接受流行病學追蹤。至於針對非洲和中東旅客檢測，他說所有發燒及有上呼吸道感染病徵旅客均應接受檢測，並非只限來自當地旅客， 惟因當地仍正爆發MERS和伊波拉，故需多加注意。

稱政策須看代價 非只求結果

盧寵茂昨出席香港防癌會活動後回應稱，對現有已知病原體引起的感染，本港社區內亦有，在邊境旅客中發現不出奇，政府不會採取任何強制措施隔離。盧又表示，得悉專家提出針對一些未知、可能會發生的病原體多做採樣，以及早發現，惟他認為每個政策不能只看帶來的結果，亦要看政策為整個社會帶來的代價。盧稱，如特別牽涉在邊境、口岸或機場抽檢旅客，針對某些地區旅客的政策會有很大影響。

相關字詞﹕醫衞局 袁國勇 盧寵茂

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