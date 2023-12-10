童染肺炎支原體 求醫多次皆當流感 許樹昌：上月170宗入院 料續升一段時間

咳嗽發燒持續 入急症室方悉感染

家長徐先生昨受訪稱，11歲兒子上月23日起咳嗽及發燒，數日內多次向私家診所求醫，有醫生診症兩次均稱流感，又指聽診時肺部聲音清晰，另一醫生則安排兒子接受其他病毒測試，惟結果呈陰性，故診斷其子有哮喘病歷才令流感病情更嚴重。徐稱，兒子求醫3次仍咳到「個心都出埋嚟」，加上反覆發高燒至逾39度，發病後第5日（28日）深夜帶兒子到廣華醫院急症室，終發現感染肺炎支原體，已併發肺炎需入院。徐說，兒子服用首款抗生素3日後未見好轉，醫生稱或有抗藥，本月1日轉用另一抗生素才退燒，兩日後出院，現雖仍有咳但已大致康復。徐稱，事後反思如見子女咳嗽不止或高燒不退，應盡早帶子女到醫院求醫做測試。

許樹昌昨在商台《政經星期六》稱，內地今年5月爆發支原體個案，主要群組為5至14歲，9至10月在北方達至高峰，現時已回落，本港兒科病房大部分住院患者仍是感染鼻病毒、腸病毒、副流感及腺病毒，但感染肺炎支原體感染入院的兒童數字有上升，上月最新達170宗。

翻查資料，因肺炎支原體感染入院兒童人數於2016年及2019年的5月至8月為高峰，2016年月均180至289宗、2019年則月均184至255宗，上月雖未及當年高位但已逼近。被問到今年會否重返2016及2019年水平，許樹昌昨接受本報查詢時認為仍需時觀察，一般大部分患者僅出現上呼吸道病徵，如發燒、咳嗽及喉嚨痛等，當中5%至10%併發肺炎，建議兒童在人多擠迫環境、公共交通可戴口罩，並注意手部衛生。許又說，由於肺炎支原體感染屬細菌感染，相信在港爆發程度不會超越流感及鼻病毒等病毒型感染。

劉宇隆：港還免疫債 病原多難分辨

港大臨牀醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，今年初取消隔離措施後，不同病毒細菌乘虛而入，本港現時須還「免疫債」，由於可有多個致病原，故臨牀上的確不易分辨，需靠核酸檢測，建議家長如發現子女有呼吸困難，應直接到醫院求醫，醫院會同時測試多種病原體，包括肺炎支原體，部分診所或因費用問題不會測試。

劉續稱，上周有入院兒童鼻咽拭子測試同時發現5種病毒，但由於檢測可發現過往殘留病毒，故醫生亦難斷定哪一病毒是致病體，形容要處理病毒型感染有難度，但如檢測中發現肺炎支原體，料處方抗生素便可對症下藥，惟因抗藥問題，形容對醫生而言也是挑戰。他說，目前韓國做法為直接改用另一抗生素作首選，在港則需先諮詢家長意見。

盧寵茂：肺炎支原體全球流行

醫衛局長盧寵茂昨稱，肺炎支原體在全球都有不同程度流行，與季節性有很大關係，其傳染性、致病率和致死率都不是很高，近日肺炎支原體感染雖較之前上升，惟兒童感染入院數字每月較平穩，呼籲大家小心同時，不應太恐慌 。