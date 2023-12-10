理大外集結14人囚9至14月 1入勞教

本案全部被告已判刑

1人早前認罪 4人前日判囚

昨判刑的15名被告分別為何兆川（現年26歲，下同）、陳思晨（25歲）、高敬希（22歲）、陳綺敏（41歲）、王穎彤（24歲）、許巧靜（25歲）、陳東城（46歲）、鄭肇其（56歲）、施雄國（39歲）、鄭瑞琪（33歲）、蔡蒨盈（30歲）、程曉君（30歲）、鍾靜純（31歲）、江麗華（30歲）及劉頌祈（30歲）。同案被告只有現年23歲的曾曉琳認罪，早前被判囚9個月2周；另有4人，即吳肇韜（22歲）、洪妙賢（27歲）、鄧耀雄（27歲）及陳正雯（23歲）前日被判囚9至14個月。

有被告兒子患白血病 獲減刑3個月

嚴官判刑時提及各被告求情內容，當中案發時18歲的高敬希現為醫管局配藥員，他表示有意進修，冀將來成為藥劑師；案發時任職地政總署丈量員的施雄國已轉行為貨車司機，育有兩名分別6歲及3歲兒子，他稱長子膽小依賴，幼子白血病纏身，自己後悔犯事，妻子在他服刑時要獨力支撐家中財政及照顧兩子，認為受罰者反而是妻子。

嚴官表示從經驗來說，人群聚集伴來情緒高漲，不法之徒會趁機行事，風險不容忽視。本案起因是理大暴動，隨之帶來極高風險，法庭有責任讓社會秩序不被破壞，監禁是必須的判刑；惟案中非法集結不涉及堵塞主要幹道、為時較短，且示威者被捕時沒激烈反抗。

官：必須判監 15個月為起點

嚴官以15個月作量刑基準，就陳思晨及陳東城沒攜裝備，再將量刑起點下調至12個月；各被告因被捕後積極生活而減刑1個月。嚴官稱施雄國幼子患白血病，他服刑後將為妻子帶來重大精神及經濟壓力，兩兒需適應生活轉變，酌情減刑3個月，判囚11個月。另有部分被告分別因案發時僅21歲或不足21歲、審訊期間沒浪費法庭時間，以及要照顧病母，再獲減刑1個月。高敬希則因應報告建議而判入勞教中心。

【案件編號：DCCC855/20及DCCC475,609/21】

（反修例風暴）