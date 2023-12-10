理大衝突 4人暴動罪成2人無罪 官信一人到場為找生日男友 一人只為急救

共17人暴動罪 12人本月23日判刑

不認罪6人為盧芊蓓（又名盧可文，現年25歲，下同）、鄺小凡（23歲）、柯仁龍（22歲）、陳俊榮（33歲）、吳日軒（22歲）及黃文浩（26歲）。盧及陳被裁定暴動罪不成立，其餘4人罪成。同案另有13名被告早已認罪，當中5名未成年被告被判入教導所，其餘8人將會連同昨日罪成的4名被告一併判刑。法官林偉權於判辭指出，控方案情指2019年11月18日凌晨5時半，警方採取驅散行動，當中盧及陳在理大A core最低層的醫療室外走廊被警察發現，其餘4人在校園正門附近被發現。6人於審訊期間均選擇自辯。

向友抱怨男友逃離自己被困

官接納WhatsApp對話證據

盧案發時為中大學生，她稱當日到理大找男友，叫對方不要留下當急救員，她找到男友後自己卻扭傷腳；男友出去探路，逃脫後發現無法折回，盧就此被困校園，直到被警方拘捕。兩人現仍為情侶，男友家人反對他為盧出庭作供，辯方另傳召盧的女同學作供。判辭指出，辯方呈上盧被捕前與女同學WhatsApp對話的截圖，顯示盧抱怨當日打算為男友慶祝生日，但對方一意孤行前往理大，至翌日凌晨，盧向同學抱怨男友「點解佢走到我走唔到……點解好地地一個開心嘅日子畀佢搞到咁」。

林官認為有關信息自然流暢，不似劇本，雖然控方一度質疑盧揑造信息，但當盧表示她手機內正保存該些信息時，控方卻無要求盧交出手機以自證清白。林官表示，若控方有追問而盧不敢讓人查證，會構成對盧不利的揣測，惟控方事實上沒做到。官終接納盧的說法，裁定她暴動罪脫。盧另被控「身處非法集結時使用蒙面物品」罪成，罰款5000元。

官信急救員不理傷者政治立場

至於被告陳俊榮辯稱當日以急救員身分進入理大，不會理會傷者政治立場，而他持急救員證書，2019年多次在社會事件中擔任急救員。林官強調，若急救員一心只想支援暴動者，其意圖亦屬參與暴動；若只想貫徹人道主義、有救無類思想，並無犯罪意圖，便不屬暴動者同伙。林官信納陳屬後者，又稱陳在盤問下作供沒動搖，接納其作供，裁定他脫罪。

官指另外4人唯一推論為參與暴動

另外4名被告均稱因不同理由無辜被困校園，包括為吃校園飯堂免費餐、為經營網頁而前往報道事件、入理大參與和平靜坐，以及為做功課報告找靈感和資料。林官對以上說法一一反駁，稱唯一合理推論是4人為參與暴動而進入理大，裁定4人暴動罪成。

【案件編號：DCCC733/20及DCCC617/21（已合併）】

明報記者

（反修例風暴）