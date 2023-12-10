稱兩電需追回疫下升幅 料低於通脹

明年港燈及中電在電費基本電費增加，受惠於實銷的燃料調整費下調，整體電費將分別減16%及7.4%。謝展寰昨出席港台《星期六問責》回應兩電基本電費未來料繼續按年增加時表示，過去本港經濟不太好，加上去年能源價格波動，過去數年已刻意壓制兩電基本電費加幅，因而現時兩電有需要稍為增加基本電費。兩電籌備多年的海上風力發電場未獲政府接納，謝解釋是考慮到相關設備的發電成本高於其他選項，故未批准。

另外，政府目標2050年前實現碳中和，謝展寰在商台《政經星期六》表示，目標在2035年本港碳排放減半，未來會從內地引入更多核電，令本港組合內「零碳」能源比例增加。謝解釋，現時本港發電組合天然氣佔一半、煤及核電分別各佔約四分之一，本港即使停止燒煤亦難令整體碳排放減半。

增零碳 促中電擴大亞灣輸電規模

謝展寰說，政府已要求中電加大從大亞灣輸電的電纜規模，目標核電增至佔發電組合35%。另外日後將軍澳132區填海工程將興建接收大型電力及變電設施，謝展寰稱政府計劃從內地接收更多核電，屆時本港將有七成電力屬「零碳」能源；而港燈現時發電組合不包括核電，屆時政府將會要求港燈把電網連接132區的電力設施，目標2035年落實安排。