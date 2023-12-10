明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱兩電需追回疫下升幅 料低於通脹

【明報專訊】按兩電5年發展計劃的電費預測，中電和港燈基本電費未來數年繼續增加。環境及生態局長謝展寰昨稱，已控制兩電未來資本投資，相信基本電價影響一定會比通脹水平低，又說有需求讓兩電追回因疫情滯後的升幅。

明年港燈及中電在電費基本電費增加，受惠於實銷的燃料調整費下調，整體電費將分別減16%及7.4%。謝展寰昨出席港台《星期六問責》回應兩電基本電費未來料繼續按年增加時表示，過去本港經濟不太好，加上去年能源價格波動，過去數年已刻意壓制兩電基本電費加幅，因而現時兩電有需要稍為增加基本電費。兩電籌備多年的海上風力發電場未獲政府接納，謝解釋是考慮到相關設備的發電成本高於其他選項，故未批准。

另外，政府目標2050年前實現碳中和，謝展寰在商台《政經星期六》表示，目標在2035年本港碳排放減半，未來會從內地引入更多核電，令本港組合內「零碳」能源比例增加。謝解釋，現時本港發電組合天然氣佔一半、煤及核電分別各佔約四分之一，本港即使停止燒煤亦難令整體碳排放減半。

增零碳 促中電擴大亞灣輸電規模

謝展寰說，政府已要求中電加大從大亞灣輸電的電纜規模，目標核電增至佔發電組合35%。另外日後將軍澳132區填海工程將興建接收大型電力及變電設施，謝展寰稱政府計劃從內地接收更多核電，屆時本港將有七成電力屬「零碳」能源；而港燈現時發電組合不包括核電，屆時政府將會要求港燈把電網連接132區的電力設施，目標2035年落實安排。

相關字詞﹕核電 零碳 將軍澳132區 兩電加價 碳排放 電費調整

上 / 下一篇新聞