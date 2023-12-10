明年修例強制住宅聘回收商 謝展寰：不影響管理費

稱當垃圾需按量付費 妥善回收省回

謝展寰昨在商台《政經星期六》表示，現時部分私人屋苑沒聘用回收商處理住戶的回收物，只單靠清潔公司處理，回收物有否妥善處理「就很視乎清潔工的手勢」。謝說，為使私人屋苑回收程序更可靠，明年提出修例確保回收物「真的交到下游指定回收商」，大型屋苑及單幢住宅樓管理處，要上報呈交回收物數量。

另聘回收商涉額外成本，謝展寰相信不會為管理費構成加價壓力。他解釋，政府明年4月1日起落實垃圾收費，如住宅物業管理或清潔公司將回收物當垃圾處理，要為此按量支付垃圾收費開支；如妥善回收，將省卻這筆費用，並用於聘用指定回收商。他說政府立法後會巡查。

物管業：單幢廈規模小 立法強人所難

余珍回應本報查詢稱，現時部分私人屋苑會安排回收商上門蒐集回收物，規模不足者會依靠清潔公司。她以舊衣物回收為例，要有一定規模才可構成誘因吸引回收商上門，而部分單幢住宅大廈只有數十伙，難以落實，立法強制屋苑另聘回收商「強人所難」。

她說，另聘回收商一定增加額外成本，不同回收物如衣物、電器、廢紙等未必可由單一回收商處理，認為不構成管理費加價壓力的說法未必成立。她建議政府參考外國做法，安排回收車在區內指定日子巡遊，蒐集屋苑回收物。