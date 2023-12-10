九龍醫院 百載煤燈 駁電「重生」 保育團體記錄全港煤氣燈柱 盼活化免杳然消失

明報記者 梁敏琪

古蹟辦：煤燈非評級項目 古蹟範圍內受保護

九龍醫院回覆查詢稱，醫院致力保育院內歷史建築物，院內共有3支同類煤氣燈柱，其中兩支燈柱已停止用作照明，餘下一支改由電力照明，醫院會安排專業人士定期維修保養，確保燈柱外觀及物料維持良好狀况，保存歷史價值。古蹟辦表示，煤氣燈不屬歷史建築評級項目，一般亦不會被宣布為古蹟，但個別法定古蹟範圍內的燈則受保護，如中環都爹利街石級欄杆上的4盞煤氣燈。路政署稱，轄下提供公共道路照明的路燈中，只有中環都爹利街4支路燈為煤氣路燈，署方並無備存由其他政府部門或私人機構設置於公共地點的照明燈資料。

華寧里燈柱有塗鴉 九龍醫院3燈保存佳

本報記者上月隨早前發現維城界石的「香港行跡」尋訪部分燈柱，其中西營盤東邊街近東祥大廈後巷的燈柱已無燈架，前方有修路工程；上環華寧里樓梯旁的燈柱位於石墩上，仍連接四方形燈架，但燈柱柱身有鏽迹，亦見塗鴉。成員James在附近一帶的石墩同樣發現螺絲口痕迹，比對舊照後估計該處可能原設多盞燈，但棄用後遭拆除，擔心僅餘燈柱在無紀錄、無管理下，如損壞或遭投訴同樣會消失。另中環些利街30號清真寺外有一支燈柱，外形完整，有燈架及頂蓋。清真寺為法定古蹟，由香港回教信託基金總會管理，燈不在古蹟範圍內。

比起散落街頭的燈柱，隱身九龍醫院的3燈較幸運，其中一支豎立在醫院A座外的白色十字形燈柱改為電燈，電燈泡在晚間泛出柔和光線；另外兩支黑白相間的燈柱雖已停用，半月形的燈架沒附上燈泡，但保存良好。Ebee認為，煤氣燈或與建築同建於1925年，現隨時代發展改為電燈，可原地保留繼續其功能，「物品其實keep（保持）住用就可以last（維持）好耐，就算壞咗都有人整」，但建議可加設告示，令人知道燈柱不僅美觀亦有歷史價值。

目前古蹟辦針對「構築物」評級，燈柱不在評級類別，全港僅都爹利街4支煤氣燈可連同石階作為一個項目，一併獲評為法定古蹟，石階旁有告示說明路燈型號、設計。James不解，為何其他同年代的燈不能同樣獲評級及保護。

路署無紀錄 團隊蒐網民分享逐一考察

Ebee則憶述，都爹利街燈柱2018年因颱風山竹襲港倒下，政府特意將構件送往英國修復，「其實係重視佢、覺得有價值」。事件令他們生起記錄其他燈柱的念頭，暫記錄了上述10支燈柱，其中東邊街、華寧里及些利街3支未能確認是否古老煤氣燈。一般先由網友間分享蒐集個案，實地考察燈柱外形是否與海外煤氣燈相似，比如燈頭是否有釘「爪住」、有否空間可點燈等，同時考慮鄰近建築物建築年份，並搜索舊照。

團隊曾向路政署查詢全港路燈位置，當中並不包括已停用的燈柱，即路政署亦無相關紀錄。兩人承認，單靠民間確認燈柱是否煤氣燈及建造年份有一定難度，只能說是「疑似」，但希望「記錄得幾多就幾多」，「無人做無人知、消失咗就無，想大家留意多啲 ，或者監察住」。

（城市保育）