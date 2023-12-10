假專頁冒「反詐騙中心」 盜鄧炳強相fb賣廣告

明報記者 楊佩珊

警方跟進 3假專頁已移除

保安局回覆稱，就社交媒體有假冒「香港反詐騙協調中心」專頁，並載有局長鄧炳強的新聞圖片，意圖令市民相信是官方網頁，藉此套取市民個人資料，對此欺詐手段予以譴責，警方已展開調查，並向有關機構要求移除有關專頁。警方回覆稱正了解跟進事件。保安局及警方呼籲市民提高警覺，提防假冒詐騙網頁，切勿向可疑網頁或不明來歷網站提供個人資料。如有懷疑，應致電防騙易熱線 18222求助。

稱代追損失 騙徒索轉帳口供紙

本報記者於11月尾至本月初發現相關專頁，日前以「詐騙受害人」身分聯絡3個分別名為「香港反詐騙協調中心Adcc」、「香港專業駭客聯盟」及「Mayer Law Firm」的facebook專頁，三者均簡短交談後要求轉用WhatsApp與「助理」或「律師」聯絡，並催促交代被騙經過，「調查時間就是金錢，說不定你的錢什麼時候就洗白轉移走了」、「您這邊要抓緊」。其中首兩者稱事主毋須提交身分證及銀行戶口等個人資料，只索取受騙時的轉帳紀錄及口供紙。三者均稱不成功不收費，事成後繳交發還騙款的15%至20%手續費。自稱是反詐騙協調中心的律師稱：「你不支付費用，我們會起訴你，還會聯繫法院凍結您的銀行帳戶」。被問會以什麽方法協助追討款項，假冒律師行的「律師助理」稱，「警方通常無法追回資金，律師有律師的專業」。3專頁昨晚已移除。

警方反詐騙協調中心網頁本月1日發出最新騙案警示，指近日有騙徒以國際律師樓名義在facebook開設帳號並發布虛假廣告資訊。假帳號聲稱反詐騙協調中心與銀行曾使用某技術為受害人避免金錢損失，訛稱可為市民提供協助處理詐騙案件，意圖騙取市民個人資料、銀行帳戶號碼、密碼等。

警方呼籲市民切勿輕信陌生者來電或透露個人資料、銀行帳戶號碼及密碼；若收到任何自稱律師事務所職員的電話或資訊，應提高警覺，並主動查證及通過香港律師會網站查詢律師事務所資料。

台同類騙案 藉口取回騙款索保證金

台灣亦有類似騙案。台灣駭客協會HIT今年10月中在facebook貼文，澄清有集團假冒名義詐騙。台灣刑事警察局預防科科長林書立早前在YouTube節目《理財最錢線》分析，騙徒透過傾談了解事主上次受何種手法欺騙以及被騙金額，推算事主還有多少借貸額、戶口餘額可以被騙。有事主委託假專頁追討款項，其後接到偽冒國際刑警來電，聲稱已在香港拘捕騙徒，當變賣資產後便可以討回款項，但向事主索取保證金。林表示，這些「國際刑警」或「黑客」最終會要求事主交出銀行戶口、操作網絡銀行，聲稱要使用他們提供的序號消除非法交易紀錄，才能安排退款，但實際上是將錢轉走。