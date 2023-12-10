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規管例生效5年 日間醫療中心首釘牌 涉用無牌X光機及未註冊針藥

【明報專訊】位於銅鑼灣信和廣場的中基長壽日間醫療中心，因涉嫌使用無牌X光機、處理未經註冊注射用藥劑製品等，被衛生署撤銷日間醫療中心牌照，昨起生效，為《私營醫療機構條例》生效5年以來首例。衛生署表示，另已就該中心懷疑無牌行醫及專業失當行為，分別轉介警方及醫務委員會跟進，提醒市民任何注射程序只應由本地註冊醫生施行。

疑無牌行醫、專業失當

轉介警方醫委會跟進

《私營醫療機構條例》2018年11月底生效，下設《日間醫療中心實務守則》規定持牌日間醫療中心管理標準，包括處理外科、放射治療等程序。

被撤銷日間醫療中心牌照註冊的地址為銅鑼灣告士打道257號信和廣場1901至03室。本報記者昨到場觀察，往19樓的升降機上鎖，要在保安員陪同下才可前往。涉事中心昨未見營運，透過玻璃門可見「中基長壽科學」字眼。本報昨午致電該中心，無人接聽。

衛生署表示，早前例行巡查發現該中心違反《守則》，包括管有及涉嫌使用無牌X光機；涉嫌處理懷疑未經註冊的注射用藥劑製品；沒有備存完整、全面及準確的病人醫療紀錄；以及未能提供為病人診症及處方藥物人員的有關資料。署方並正跟進妨礙或阻延衛生署獲授權人員執行職能。署方表示，調查完結後會就檢控徵詢律政司意見。

衛生署發現該中心管有及涉嫌使用一部無牌X光機，主要用於人體四肢檢查，正常使用下其輻射不會對人體健康構成顯著影響；該機已被署方封存。署方亦發現該中心涉嫌處理懷疑未經註冊注射用維他命產品，已要求中心聯絡相關病人，署方至今未接獲相關不良事件報告。

中基長壽科學為港交所上市公司，據其官網介紹，公司業務包括5個分部，其中「長壽科學業務分部」主要從事長壽科學研究、醫學測試、管理服務等；另設借貸分部、證券及其他投資分部等。據其提交港交所文件，公司董事會主席為閆立，行政總裁為閆一帆。

網頁顯示該公司另在九龍灣啟匯30樓設中心。本報記者昨致電查詢，對方稱該處為實驗室，從事檢測工作，否認屬「中基長壽科學」；至於中基網頁為何載列其電話，對方表示不知詳情。

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