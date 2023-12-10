培僑：通關後逾千「高才」子女申插班 校長稱學界收生缺口大 難單靠人才子女扭轉

入境處回覆查詢稱，今年首11個月各項輸入人才計劃累計逾20萬宗申請，當中約62%（126,584宗）已獲批。「優秀人才入境計劃」申請佔最多，共71,946宗申請，12,521宗已獲批；其次是「高才通」（高端人才通行證計劃），有58,550宗申請，當中80%（46,806宗）已批出，近95%（44,215名）獲批者來自內地。至於各項計劃下的18歲以下專才受養人，截至今年首10個月有47,493人已獲批來港。

直資議會倡縮班兼看插班人數

直資學校議會主席陳狄安向本報說，沒正式統計輸入人才子女入學數字，料「一條龍」設中小學部的學校受相關家長歡迎，「升中時省卻再次選校」，而直資和津貼學校同受相關家長追捧。他相信這批新生源有助本港教育「做大個餅」。

至於學界面對本地學生人口減少，陳稱教育局會檢視公營學校小一和中一級收生人數，以決定是否「縮班殺校」，惟現時人才子女正流入不同年級，「單靠輸入人才計劃未必幫到（營辦）」，建議局方一併考慮學校各級插班生人數。

逾百人赴「高才家庭」入學簡介會

設中小學部的培僑書院昨為「高才家庭」舉辦入學簡介會，逾百人到場。家長吳女士稱，政府今年初已批准其高才通申請，但因本港房租貴而卻步來港，現居深圳，昨出席講座冀了解香港學制。育有一子的陳女士從事教育業，今年3月獲批高才通，一家現居廣州，她說待兒子一年多後升小學時，再部署是否來港發展和選校。

高才家長：房租貴 遷港卻步

吳育智表示，今年2月通關後及暑假前，校方收到數以千計來自「高才孩子」申請插班入讀中小學部各級，前所未見。他未透露最終取錄人數，強調校方一視同仁，負責面試的教師不問學生背景，擇優而錄。

談到本港學生人口正結構性下跌，吳稱培僑書院收生沒問題，舉例小一招生每年幾千人報名，「不太感受到影響」。他說以整體學界情况而言，因本港出生率低迷，造成很大收生缺口，加上移民潮持續，認為輸入人才計劃可略為紓緩其他學校的收生壓力，「但你話要扭轉或消除出生率（低）的情况，不容易做到」。

吳在講座上稱，培僑書院是「香港很有傳統的愛國學校」，受內地家長歡迎，「大家除了想讓孩子來港接受國際化教育，同時也希望保留孩子的家國情懷、中華文化底蘊」。該校小學部一年學費3.1萬元，中學部2.95萬至3.72萬元。

主辦講座的香港高才通人才服務協會創會會長、立法會議員尚海龍昨致辭時，引述教育局長蔡若蓮早前在該協會活動上，提到「不會讓任何一個高才家庭的孩子，在香港不能上學、不能插班」，形容蔡為高才家庭「給出了一個重要的承諾」。

本報昨向教育局查詢會否要求學校呈交取錄輸入人才計劃學生人數，以更好規劃學位供應。局方重申會定時檢視中小學學額，從長遠規劃公營學校學位供應。

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