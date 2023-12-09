【Emily】台柱移民 「山道」出版社結業 爆眼老師有份創辦 稱無關政治壓力

前稱山道出版社嘅山道文化創立4年，創辦人包括喺反修例衝突中右眼受傷嘅前通識科教師楊子俊。出版社2022年曾申請參與香港書展被拒，同年聯同約10家書商舉行「第一屆香港人書展」，但活動前被終止租場。

獨立書店稱接連被「巡查」

早前位於上環太平山街嘅見山書店宣布結業，話有神秘人不斷向政府部門投訴，令店長每周收到寫有「檢控」字眼嘅信件。

另一間於深水埗嘅獨立書店一拳書館日前亦話，有政府部門人員帶隊上門突擊檢查，要求睇公司註冊「綠盒」內嘅4份文件，又被指無明顯展示公司註冊名，最後文件無問題，但因為個商業登記唔係正面向住客人，𠵱家都未知會唔會因此被檢控。

獵人書店噚日亦喺facebook話，原來同一政府部門巡查一拳書館前，先巡查旺角某間書店，並引述當時對方話「check緊附近店舖」，再加上另一個部門日前拜訪另一間獨立書店「留下書舍」，獵人書店就質疑，連續兩日有部門「例行巡查」相距超過一公里嘅店舖，係咪真係「例行巡查」？