圍大興基地7人囚13.5月 官斥黑衣蒙面積極參與

9人審前認罪 兩青年判入更生中心

認罪的9名被告為客戶服務員彭國豪（現26歲，下同）、無業張家俊（23歲）、學生鄧泓祥（21歲）、侍應伍栢衝（24歲）、學生關善瑜（22歲）、學生吳筠怡（24歲）、學生王靜儀（26歲），以及兩名分別17歲及18歲男生。18歲男生另承認管有攻擊性武器罪，上述被告被控使用蒙面物品罪等存檔法庭。

鄭官引述求情提及，17歲男生有特殊學習需要，自閉和有抑鬱症狀，當時年少無知而犯案；18歲男生亦無證據顯示用過涉案雷射筆。王靜儀則取得工商管理學士學位，學術成績出眾，被列在院長嘉許名單之上。

示威者叫「黑警死全家」

官指暴力風險高

鄭官指出，本案集結人數是警員的3倍，他們高叫「黑警死全家」等具挑釁性口號，拆除欄杆堵路及以雷射光束照射警方。案發時為蒙面法司法覆核的前夕，有人豎起中指，叫喊光時口號，暴力事件風險甚高。

鄭官續稱，眾被告身穿黑衣、遮掩面容並攜有裝備，可見積極參與其中，批評他們公然破壞法治，為達目的而擾亂廣大市民的生活秩序。被告蒙面以免暴露身分，他們不可能不知刑責後果嚴重，案件屬有預謀。考慮到予以懲罰及阻嚇，除兩男生以外，其他被告以18個月為量刑起點，就認罪扣減四分一刑期。

【案件編號：DCCC 746、757/20】

（反修例風暴）