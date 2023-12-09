修女為私了案被告證品格 控方質疑不在案發現場

【明報專訊】2019年11月太古城傷人案中，時任區議員趙家賢被咬甩左耳，涉案無業漢陳真隨即疑遭群眾「私了」。3男被指參與「私了」，均不認罪受審。案件昨於區院續審，辯方就任職律師樓文員的男被告，傳召兩名辯方品格證人，其中一人是天主教寶血會修女鄭瑞薇。鄭瑞薇修女稱被告當日事發前曾參與由她主持的「人格成長及靈修」課程，讚揚被告富正義感。控方質疑鄭沒有在場目擊事發經過，鄭同意。案件押後至下周一待該名被告自辯。
兩證人讚被告富正義感
3名被告為律師樓文員高縫（61歲）、學生徐俊傑（20歲）及無業鍾志宏（36歲），前日被裁定面對各一項暴動及有意圖而傷人罪表證成立。
被告高縫原定昨日開始自辯。被告徐俊傑的法律代表開庭時表示需時向徐索取進一步指示，當中可能涉及高的案情提出問題，故要求法庭將高的自辯押後至下周一開始，並改為先傳召兩名辯方品格證人作供。法官批准。
代表高縫的大律師分別傳召兩名證人，高的友人袁淑卿供稱，2019年11月3日下午2時至接近3時，被告應邀出席袁母的喪禮。修女鄭瑞薇稱，當日下午3時至5時，被告參與由她主持的靈修課程，其後駕車送鄭返回她位於跑馬地的住宅。兩人稱讚高富正義感，鄭亦指高為人斯文有禮，敬重神職人員；在控方盤問下，兩人均同意沒有在場目擊事發經過。