修女為私了案被告證品格 控方質疑不在案發現場

兩證人讚被告富正義感

3名被告為律師樓文員高縫（61歲）、學生徐俊傑（20歲）及無業鍾志宏（36歲），前日被裁定面對各一項暴動及有意圖而傷人罪表證成立。

被告高縫原定昨日開始自辯。被告徐俊傑的法律代表開庭時表示需時向徐索取進一步指示，當中可能涉及高的案情提出問題，故要求法庭將高的自辯押後至下周一開始，並改為先傳召兩名辯方品格證人作供。法官批准。

代表高縫的大律師分別傳召兩名證人，高的友人袁淑卿供稱，2019年11月3日下午2時至接近3時，被告應邀出席袁母的喪禮。修女鄭瑞薇稱，當日下午3時至5時，被告參與由她主持的靈修課程，其後駕車送鄭返回她位於跑馬地的住宅。兩人稱讚高富正義感，鄭亦指高為人斯文有禮，敬重神職人員；在控方盤問下，兩人均同意沒有在場目擊事發經過。

【案件編號：DCCC 329/22】

（反修例風暴）