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港聞

港聞二

石棺案主腦 終院駁回上訴申請

【明報專訊】2016年荃灣工廈石棺藏屍案其中一名被告曾祥欣早年被裁定謀殺罪成，依例判囚終身，其餘兩名被告誤殺罪成，各囚17年。曾祥欣就定罪上訴，終院昨處理逾時上訴許可申請。上訴方質疑裁決不一致，主張上訴人何時知悉「哥羅芳」的效用與是否有意圖殺死事主或導致對方受嚴重傷害有關，相關證據欠清晰。法官稱上訴人已承認案發當天知悉哥羅芳效用，他亦叫事主前往會面、找地方下手和購買物品，具領導角色，考慮後即日駁回申請，將頒下書面理據。

上訴方質疑謀殺意圖證據不清

官指已認案發時悉哥羅芳效用

上訴人曾祥欣（案發時27歲）與劉錫豪及張善恒，被控於2016年3月4日謀害28歲男子張萬里，並將屍體封於灌滿混凝土的木箱內。曾祥欣謀殺罪成，他曾就定罪申請上訴許可，2021年被上訴庭拒絕，昨日再向終審庭申請逾時上訴許可。

據原審中有關犯案過程的證供，上訴人向事主注射酒精、劉以哥羅芳掩事主臉，張從後箍住事主。上訴方稱，上訴人作供時承認知道施用哥羅芳會令人失去知覺甚至死亡，但法庭未能肯定他是在聽取醫生的供辭、2016年2月購買物品時，抑或案發當天才知悉。

上訴方續稱，陪審團退庭商議時曾向原審法官就此點提問，當時法官回應稱上訴人似乎2月已知情，未有予陪審團充分考慮其他可能，此部分對上訴人是否有意圖殺害事主有重要性，亦未在上訴庭釐清。

非常任法官司徒敬回應，上訴人已承認案發當天知悉哥羅芳的效用，質疑他購買時是否知情有何關連。

上訴方續稱，上訴人的領導角色有可爭辯之處，案中部分場合上訴人並不在場。法官認為上訴人購買物品等可見他為領導者。

【案件編號：FAMC 31/23】

相關字詞﹕定罪上訴 終身監禁 謀殺罪 終審法院 曾祥欣 石棺藏屍案

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