青年狎幼妹判感化 官：父母難辭其咎 事主案發時3歲 求情信指被告「稱得上好兄長」

報告指被告見父母偏心胞妹會頭撼牆

被告Y.L.P承認兩項「向年齡在16歲以下的兒童作嚴重猥褻行為」罪。

法官郭偉健昨引述兩兄妹的精神科及心理報告指，事主X升中後被分配進精英班，但她對自己學習能力欠缺信心，加上她想滿足父母眼中認為她是「陽光女孩」的形象，形成現在的壓力，而X對自我負面及批判的想法源於童年的經歷；被告童年成績不佳，X出生後成為父母的焦點，他每當沮喪或見父母優待X時會用頭撼牆，小三時開始接觸色情影片。被告將事件歸咎於童年的性好奇、父母不在家而失去自制力，及自認為對X受父母優待的報復方式等。

被告感化報告則稱，事件源於父母對於孩童成長缺乏敏感度，但被告獲家人原諒及支持，可予以機會。郭官稱，被告初犯時未必如成年人般能分辨對錯，對性好奇卻缺乏性教育，他得不到父母合適關注，亦不懂如何處理性的資訊，被告犯下大錯，惟他的父母也難辭其咎。

郭官認同監禁並非一定的選項，如X為被告寫信求情，不但原諒被告，亦指出被告過往陪伴與照顧她，稱得上是一名好兄長。加上被告因本案被禁返家以免接觸X，長期獨居與擔心刑責形成情緒抑鬱，郭官認為可算嘗盡苦果，終判處被告接受感化令。

事主抑鬱 前年自殘入院揭發

案情指，被告10歲時，曾要求3歲的X替他口交，並在X手掌射精；被告年約17至18歲，他提出與10歲的X一同洗澡，叫X替他手淫，又在洗澡時摸X胸部和私處。兩罪皆發生於父母不在家時。2021年11月1日，X因抑鬱和自殘行為入院接受精神治療，翌月她向醫生透露曾多次遭被告性侵。

【案件編號：DCCC301/22】