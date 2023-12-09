落馬洲劫巨款 5人囚6至9年

官：計劃周詳 或縱火傷人

男被告依次為洪鈞裕（33歲，現年，下同）、蘇家禧（28歲）、梁子聰（27歲）和蘇木建（29歲），女被告為賴惠珍（54歲）。5人同被控串謀搶劫罪，蘇家禧另被控以槍械拒捕罪，梁子聰被控無牌管有槍械罪。除賴惠珍不認罪，其餘4人均承認控罪。

控方案情指一對男女於2019年7月攜帶巨款來港，便衣警員目擊賴惠珍在落馬洲的士站打電話，談及「綠的KF716」、「一男一女」、「白色環保袋載住啲錢」。事主登上該車牌的士後，警方在附近截停一輛可疑的私家車。車上4名被告嘗試逃走，其間梁子聰曾以電槍指向警員，蘇木建則將電槍扔到草叢，最終均被制服。車內搜出牛肉刀、電槍和易燃物品，以及與賴惠珍聯絡的手機。

持電槍對峙 警拔槍制服

辯方求情稱，洪鈞裕、蘇家禧、梁子聰和蘇木建均為了小量報酬犯案，並非策劃搶劫的主腦；賴惠珍在案中角色輕微，不知道其他人打算持械行劫。暫委法官胡雅文判刑指本案搶劫計劃周詳，有人駕車和通風報信；若非警方埋伏阻止，事主很有可能被劫。法官提到，車上有易燃液體，不排除被告打算逃走期間放火燒車，造成人命傷亡，為本案加刑因素。洪鈞裕和蘇家禧均判囚6年，梁子聰判囚7年，蘇木建囚6年9個月，賴惠珍則囚9年。

【案件編號：HCCC310-1/20】