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港聞二

糧油大王李廣林月初逝世 享年86歲

【明報專訊】有「糧油大王」之稱、食品供應商通泰行董事長李廣林月初逝世，終年86歲。其子李豐年表示父親走得安詳，上周六（2日）臨終時家人在醫院陪伴，父親身體無大礙，「老人家差唔多時候，自然離世」。家人已經安排本月29日於香港殯儀館設靈，30日出殯。

29日香港殯儀館設靈

李豐年憶述父親一生活得豐盛，於進口、批發、零售生意方面建立王國，又在社團貢獻所能，兩次受勳，得到政府認同及街坊支持，亦收獲不少友誼。父親離世後，許多朋友致電慰問，亦是對父親一生的肯定和支持。李豐年感恩父親一生為家庭、公司、地區的付出，稱目前最重要是處理父親身後事。

通泰行由李廣林父親李通明創立，現由家族第三代李豐年經營，在西營盤亦設有通泰超級市場。翻查資料，李廣林生前除了經營糧油生意，亦涉獵房地產投資，在港島擁有不少物業。他於1999及2006年先後獲頒榮譽勳章及銅紫荊星章，讚揚他「熱心參與公共及社區服務，表現傑出，尤其積極為東區服務，成績斐然」。

李廣林擔任過不少公職，包括東區區議會委任議員、度量衡十進制委員會包裝小組主席、港九罐頭洋酒伙食行商會副總監、香港地區中國和平統一促進會香港總會理事、東區少年警訊永遠名譽會長等。商界出身的他，曾表態支持《競爭法》立法。

李廣林育有5名子女，已為人祖父，他曾獲香港長者協會舉辦的「最敬愛祖父母」選舉中獲優異獎，孫兒當時表示爺爺家中藏書萬冊，緊記其「知識改變世界」教誨。李廣林亦喜愛收藏，辦公室收藏大量戲橋、火柴、書籍、郵票、照片、化石等。

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