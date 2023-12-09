現油站料年半增百快充 新訂或延續地契 將加條款轉型充電站

環境局稱，現有油站於18個月內可提供的快速充電器實際數目，取決於現有營運商是否接納誘因，以及用地具體限制，包括可用空間和電力供應等，跨部門工作小組會密切監察油站轉型的進度和成效，適時檢討進一步精簡程序的空間。

下月新能源車免排放審查

局方又重申調整油站地契條款詳情，包括向現有油站營運商提供誘因，視乎加設快速充電器數目，提供短期續租及豁免因應安裝充電器需修改契約的應繳地價等。另新油站地契年期將由21年縮短至12年，當局可視乎個別情况微調年期，新油站土地契約亦將設新條件，政府可就特定種類電動商用車，如電動的士和小巴的充電價格設上限。

局方又表示，新能源車輛目前須符合《噪音管制（汽車）規例》下的噪音標準，但因新能源車輛無內燃引擎及廢氣排放系統，不會有相關噪音，故決定明年1月起豁免電動車及氫燃料車輛於香港首次登記時向署方申請排放審查許可， 以簡化程序。

指微膠珠絕迹 未須立法

另外，局方昨亦稱前年推出「Bye Bye微膠珠」約章後獲業界積極支持，調查發現含微膠珠產品幾乎在本港零售市場絕迹，鑑於已達100%微膠珠淘汰率，認為現階段毋須考慮立法規管個人護理及化妝產品微膠珠含量。