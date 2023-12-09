兩男控販毒 妻母女友同被拘

檢5400萬元K仔

警方毒品調查科行動組警司譚威信稱，探員周三（6日）晚上9時，在鯉魚門某屋苑截查一名可疑男子，在其身上及所住公屋單位分別搜出1.3公斤及18.7公斤懷疑氯胺酮，遂以販運危險藥物罪拘捕該名男子及同住的兩名本地女子，據悉兩女為男子的母親及妻子。

警方經調查後，翌日在葵涌某酒店拘捕一名34歲男子，以及與其同住、持雙程證的內地女子；據悉兩人為情侶。警方相信34歲男子為販毒集團骨幹成員，負責將約20公斤氯胺酮交予在鯉魚門被捕的男子。警方在酒店內檢獲吸毒工具及有吸毒痕迹。警方其後搜查該集團在石蔭路一個私人樓宇的毒品儲存倉，起出共89.5公斤懷疑氯胺酮。被捕5人中，兩名本地女子已獲准保釋候查，其餘3人昨仍被扣查，其中兩男被暫控販運危險藥物罪，案件今早在觀塘裁判法院提堂。

譚威信稱，販毒集團將架構多層分拆，利用公屋、舊式私人樓宇，不停轉換毒品儲存倉或中轉倉，增加追查難度，最終被警方「全鏈條式」打擊集團上下游成員，已成功阻截大批氯胺酮流入本地市場。