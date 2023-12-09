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港聞二

梁熙引述楊潤雄：科學館旁空地先建國家館

【明報專訊】政府計劃將位於尖東的香港科學館改建成介紹國家發展和成就的專館（下稱專館），並暫定將科學館遷至沙田的香港文化博物館現址。立法會議員梁熙昨引述文體旅局長楊潤雄稱，專館將分兩階段揭幕，政府會先在科學館前方空地興建首階段的專館新大樓，料2031年竣工，屆時科學館「無縫對接」遷至沙田，及後再重建科學館大樓，預計2037至2038年專館才全館落成。至於文化博物館是否全幢拆卸重建，梁稱仍待諮詢。博物館諮詢委員會藝術專責委員會主席許焯權透露，文化博物館至少3年內仍會在現址設展，料改動方案「不是快的事情」。

首階段2031竣 科學館無縫遷沙田

康樂及文化事務署2019年曾向立法會提交文件，計劃於原址擴建科學館及歷史博物館，涉及兩館前方露天廣場及後方的預留用地，共約9500平方米（見圖），相關工地最新擬用作興建新的國家發展和成就專館大樓。梁熙昨引述楊潤雄稱，有關工地日後將用作新建專館，2031年首階段竣工後，科學館將「無縫」遷至沙田，重申當局承諾科學館遷館一事不會出現「空窗期」。

梁熙表示，政府擬改建文化博物館，「現在外型是很古色古香，如改作科學館也頗肯定要改變（外型）」，至於是否全幢拆卸重建，則仍待諮詢。他表示，當局考慮將文化博物館現有展覽分散至3個不同博物館，認為做法「合適」，重申所有計劃仍處於初步階段。

文化館現展覽擬分至3博物館

鄭泳舜：倘主流冀留 料局方考慮

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，專館與歷史博物館能相輔相成，尖東選址亦便利遊客到訪。他提及科學館現有設施陳舊，而文化博物館佔地較廣，形容今次「好的契機」作大改動，包括新設更多展館或各類展覽。他說近年時常到訪文化博物館，形容該館愈做愈好，若主流聲音認為很有需要保留，料局方會考慮。

文化館3年內仍設展 料方案不急推

許焯權向本報表示，康文署曾在會議提及有關方案，署方解釋專館毗鄰歷史博物館較好，而文化博物館館址較大，有空間擴建，故建議在該處重置科學館，惟仍未定案，「不是說要消滅文化博物館」、「沒有殺館的意思」。他又稱，委員會曾討論文化博物館的3年計劃，同意未來至少3年仍會在現址設展，「不用擔心，（方案）不是快的事情」。他透露3年計劃包括金庸百年誕辰紀念展及黃霑相關展覽。

文化博物館2000年揭幕，建築費6億元。翻查資料，文化博物館啟用時，時任特首董建華在開幕禮致辭，稱香港與祖國分離相當長時間，須重視、鼓勵及認同具5000年歷史、源遠流長和光輝燦爛的祖國文化，形容文化博物館的成立屬特區政府在文化建設上「一項重要而具體的工作」。董建華辦公室昨回應稱，董因身體情况正在家休養，沒有處理公務，不評論有關事宜。

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