梁熙引述楊潤雄：科學館旁空地先建國家館

首階段2031竣 科學館無縫遷沙田

康樂及文化事務署2019年曾向立法會提交文件，計劃於原址擴建科學館及歷史博物館，涉及兩館前方露天廣場及後方的預留用地，共約9500平方米（見圖），相關工地最新擬用作興建新的國家發展和成就專館大樓。梁熙昨引述楊潤雄稱，有關工地日後將用作新建專館，2031年首階段竣工後，科學館將「無縫」遷至沙田，重申當局承諾科學館遷館一事不會出現「空窗期」。

梁熙表示，政府擬改建文化博物館，「現在外型是很古色古香，如改作科學館也頗肯定要改變（外型）」，至於是否全幢拆卸重建，則仍待諮詢。他表示，當局考慮將文化博物館現有展覽分散至3個不同博物館，認為做法「合適」，重申所有計劃仍處於初步階段。

文化館現展覽擬分至3博物館

鄭泳舜：倘主流冀留 料局方考慮

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，專館與歷史博物館能相輔相成，尖東選址亦便利遊客到訪。他提及科學館現有設施陳舊，而文化博物館佔地較廣，形容今次「好的契機」作大改動，包括新設更多展館或各類展覽。他說近年時常到訪文化博物館，形容該館愈做愈好，若主流聲音認為很有需要保留，料局方會考慮。

文化館3年內仍設展 料方案不急推

許焯權向本報表示，康文署曾在會議提及有關方案，署方解釋專館毗鄰歷史博物館較好，而文化博物館館址較大，有空間擴建，故建議在該處重置科學館，惟仍未定案，「不是說要消滅文化博物館」、「沒有殺館的意思」。他又稱，委員會曾討論文化博物館的3年計劃，同意未來至少3年仍會在現址設展，「不用擔心，（方案）不是快的事情」。他透露3年計劃包括金庸百年誕辰紀念展及黃霑相關展覽。

文化博物館2000年揭幕，建築費6億元。翻查資料，文化博物館啟用時，時任特首董建華在開幕禮致辭，稱香港與祖國分離相當長時間，須重視、鼓勵及認同具5000年歷史、源遠流長和光輝燦爛的祖國文化，形容文化博物館的成立屬特區政府在文化建設上「一項重要而具體的工作」。董建華辦公室昨回應稱，董因身體情况正在家休養，沒有處理公務，不評論有關事宜。