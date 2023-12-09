過度損自由否 官指意義大 黎智英7人集結准終極上訴

7名被告為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁及李柱銘。區院原審法官胡雅文裁定7人組織及參與集結罪成，判處緩刑或即時入獄8至18個月不等。上訴庭裁定單憑7人站在遊行前列，不足以指證他們組織集會，故撤銷組織集結罪，參與集結罪則維持定罪。其中4人的刑期下調為5至12個月，餘下判緩刑的3人毋須處理判刑。

律政司再爭論「組織」定義

官指已處理 拒批終極上訴

根據判辭，被告和律政司各自就兩項定罪的法律理據，申請上訴至終院。律政司聚焦被告上訴脫罪的組織集結罪，要求終院釐清「組織」的意思，以及在沒有計劃、安排和領導之下帶領遊行，會否構成組織集結罪。

上訴庭表示，早前判辭已解釋「組織」沒有特殊的法律含義，通常指對某項行動的責任，或積極參與其中；帶領遊行的人是否集會的組織者，仍視乎案件的事實和證據而定。上訴庭認為，律政司提出的上訴議題涉及大量事實爭議，法庭較早的判辭已處理。上訴庭不認同原審法官對「組織」的概念偏離案例詮釋，因此拒絕向律政司批出上訴證明書。

被告一方提出的上訴理據，圍繞維持定罪的參與集結罪。判辭指黎智英爭議涉案集會最終安全驅散，或可構成參與集結的合理辯解。吳靄儀則提出，法庭應考慮《公安條例》第17條最高判囚5年，是否對和平集會構成寒蟬效應，過度干涉被告的言論自由。上訴庭表示，終院在2005年的「梁國雄案」已確立《公安條例》合憲，原審法官沒有處理違憲爭議屬正確，遂拒絕批出相關問題的上訴許可。

被告一方亦提出執法層面有關相稱原則的爭議，即法庭應否檢視，當局以公安條例拘捕和起訴各人，有否過度限制集會自由（見表）。上訴庭表示，本港法庭應否跟隨英國最高法院的「Ziegler案」或北愛爾蘭法案考慮相稱原則測試的問題，屬於重要的法律議題，故批出上訴證明書。

黎「自招嫌疑」 不獲訟費

黎智英一方申請索取近五成原審訟費，律政司質疑黎在遊行具領導角色，行為應受譴責（reprehensible），加上黎只有一個理據上訴得直，不應獲批訟費。上訴庭認同黎的行為自招嫌疑，加上黎接受調查及審訊期間，從沒解釋自己的行為，故拒批訟費申請。

【案件編號：CACC84/21】

明報記者

（反修例風暴）