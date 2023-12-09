明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

撤測考「不現實」 黃仁龍倡學校設精神健康協調員

【明報專訊】近月接連有學童自殺，引起社會關注。剛卸任的精神健康諮詢委員會首任主席黃仁龍接受傳媒訪問表示，現階段應首要處理學童的精神健康，「可否讓教師放下其他工作，先出來擁抱小朋友，先幫助他們呢？」他建議政府參照兒童事務委員會做法，由政務司長領導，統籌跨部門推廣精神健康。

就黃仁龍的建議，政務司長辦公室回應稱，行政長官上月已表示由政務司副司長卓永興統籌協調3個相關政策局應對學童自殺問題，包括教育局、勞福局和醫衛局，了解各方面需要，檢視所有資料，進一步了解當中原因。

上周四卸任的黃仁龍昨日接受港台訪問時表示，近月憾事頻生加上正值後疫情時期，學童精神健康應「優先、首要」處理，特別是個別學校內或有學生已出現困擾，「假設（學童）壓力來自讀書、考試，會否有機會推遲些呢？」不過他認為每所學校情况不同，教育局、學界暫毋須「一刀切」取消所有測考，形容做法「不是太現實」。

籲社區設專科社工 更主動尋病患

「醫教社同心協作計劃」2016/17學年推出，由精神科護士、教師及駐校社工組成跨專業團隊，在校支援有精神健康需求的學生。黃仁龍建議在校內增設「精神健康協調員」，負責統籌及發展最適合學校的精神健康政策。他提及現時政府在中學推行的校本「三層應急機制」能應對緊急情况，又寄語年青人靈活變通，「要達成你的理想及價值，並非只有一個途徑」，期望學童能「睡得好些」。

社區方面，黃仁龍稱不少精神病患及照顧者相對隱蔽，政府需更主動接觸他們，精神科專科醫療人手不足屬不爭事實，建議當局參考外國經驗，增設「精神科專科社工」，協助有需要人士。

此外，黃仁龍昨日主禮母校皇仁書院的周年頒獎禮時引述多項研究稱，與他人維持正面關係有助讓人感到開心，呼籲學生「花時間改善與他人的關係，多做『社交健體』訓練，不要怕問別人可否『陪我講』」。

上 / 下一篇新聞

九成票站禁拉票區變細 202個縮逾半 選舉處：氣氛平和候選人理性 泛民區議員質疑優待建制
九成票站禁拉票區變細 202個縮逾半 選舉處：氣氛平和候選人理性 泛民區議員質疑優待建制
選舉主任決定 2019區選曾擴大個別禁區
選舉主任決定 2019區選曾擴大個別禁區
四大地產商籲投票 曾國衞：市民沒投不代表不撐區選
四大地產商籲投票 曾國衞：市民沒投不代表不撐區選
曾預告赴選舉處抗議 古思堯被指企圖煽動被捕
曾預告赴選舉處抗議 古思堯被指企圖煽動被捕
新田科技城收地預算增63億 計及經營者賠償 料2027/28年完成支付六成
新田科技城收地預算增63億 計及經營者賠償 料2027/28年完成支付六成
大灣區科技展 逾百科企尋客 展2000智能產品
大灣區科技展 逾百科企尋客 展2000智能產品
議員記名兩反對 社署增常額首長級通過
議員記名兩反對 社署增常額首長級通過
今年7500人應徵海關督察 增74%
今年7500人應徵海關督察 增74%
XBB疫苗兩類人優先 暫未盡涵高危者 公院最快下周預約 醫企接種不設限一針1880元
XBB疫苗兩類人優先 暫未盡涵高危者 公院最快下周預約 醫企接種不設限一針1880元
日均200童入院 醫局指病源「百花齊放」籲接種
日均200童入院 醫局指病源「百花齊放」籲接種
兩藥循「1+」註冊 和黃研發治腸癌
兩藥循「1+」註冊 和黃研發治腸癌
代卸載挖泥機 司機雙腳遭壓危殆
代卸載挖泥機 司機雙腳遭壓危殆
過度損自由否 官指意義大 黎智英7人集結准終極上訴
過度損自由否 官指意義大 黎智英7人集結准終極上訴
理大外集結 4青年囚9至14月
理大外集結 4青年囚9至14月
男童遭車撞飛逾10米 情况嚴重
男童遭車撞飛逾10米 情况嚴重
飲食作家梁家權醉駕 罰6000元停牌半年
飲食作家梁家權醉駕 罰6000元停牌半年
梁熙引述楊潤雄：科學館旁空地先建國家館
梁熙引述楊潤雄：科學館旁空地先建國家館
兩男控販毒 妻母女友同被拘
兩男控販毒 妻母女友同被拘
龔家3姊弟遭華懋收樓 3月開審
龔家3姊弟遭華懋收樓 3月開審
現油站料年半增百快充 新訂或延續地契 將加條款轉型充電站
現油站料年半增百快充 新訂或延續地契 將加條款轉型充電站
糧油大王李廣林月初逝世 享年86歲
糧油大王李廣林月初逝世 享年86歲
落馬洲劫巨款 5人囚6至9年
落馬洲劫巨款 5人囚6至9年
涉讓路口未停車 大狀黃繼兒否認控罪下月審
涉讓路口未停車 大狀黃繼兒否認控罪下月審
九市速遞：服貿會宣傳港專業服務 貿發局：助內企走出去
九市速遞：服貿會宣傳港專業服務 貿發局：助內企走出去
九市速遞：吸港醫療機構 前海派最多2000萬資助
九市速遞：吸港醫療機構 前海派最多2000萬資助
九市速遞：粵澳社保一窗通 進駐穗南沙
九市速遞：粵澳社保一窗通 進駐穗南沙
九市速遞：睽違3年 穗馬拉松明跑
九市速遞：睽違3年 穗馬拉松明跑
九市速遞：霍英東紀念館南沙開幕 明年對外開放
九市速遞：霍英東紀念館南沙開幕 明年對外開放
九市速遞：粵推進港澳遊艇自由行
九市速遞：粵推進港澳遊艇自由行
灣區手記：搭巴士 ／文：尚東美
灣區手記：搭巴士 ／文：尚東美
青年狎幼妹判感化 官：父母難辭其咎 事主案發時3歲 求情信指被告「稱得上好兄長」
青年狎幼妹判感化 官：父母難辭其咎 事主案發時3歲 求情信指被告「稱得上好兄長」
石棺案主腦 終院駁回上訴申請
石棺案主腦 終院駁回上訴申請
修女為私了案被告證品格 控方質疑不在案發現場
修女為私了案被告證品格 控方質疑不在案發現場
圍大興基地7人囚13.5月 官斥黑衣蒙面積極參與
圍大興基地7人囚13.5月 官斥黑衣蒙面積極參與
結識12歲女童索裸照 運輸工囚18月
結識12歲女童索裸照 運輸工囚18月
掃欄撞柱 女司機吹波仔超標
掃欄撞柱 女司機吹波仔超標
【Emily】台柱移民 「山道」出版社結業 爆眼老師有份創辦 稱無關政治壓力
【Emily】台柱移民 「山道」出版社結業 爆眼老師有份創辦 稱無關政治壓力
【Emily】澳門媽閣站通車 香港鐵路迷排頭位
【Emily】澳門媽閣站通車 香港鐵路迷排頭位
【Emily】陳健波腰痛 靠游水好番
【Emily】陳健波腰痛 靠游水好番
【Emily】食安中心驗粥：豬膶粥鈉最高
【Emily】食安中心驗粥：豬膶粥鈉最高
【Emily】舊油麻地差館賣警隊紀念品
【Emily】舊油麻地差館賣警隊紀念品