撤測考「不現實」 黃仁龍倡學校設精神健康協調員

就黃仁龍的建議，政務司長辦公室回應稱，行政長官上月已表示由政務司副司長卓永興統籌協調3個相關政策局應對學童自殺問題，包括教育局、勞福局和醫衛局，了解各方面需要，檢視所有資料，進一步了解當中原因。

上周四卸任的黃仁龍昨日接受港台訪問時表示，近月憾事頻生加上正值後疫情時期，學童精神健康應「優先、首要」處理，特別是個別學校內或有學生已出現困擾，「假設（學童）壓力來自讀書、考試，會否有機會推遲些呢？」不過他認為每所學校情况不同，教育局、學界暫毋須「一刀切」取消所有測考，形容做法「不是太現實」。

籲社區設專科社工 更主動尋病患

「醫教社同心協作計劃」2016/17學年推出，由精神科護士、教師及駐校社工組成跨專業團隊，在校支援有精神健康需求的學生。黃仁龍建議在校內增設「精神健康協調員」，負責統籌及發展最適合學校的精神健康政策。他提及現時政府在中學推行的校本「三層應急機制」能應對緊急情况，又寄語年青人靈活變通，「要達成你的理想及價值，並非只有一個途徑」，期望學童能「睡得好些」。

社區方面，黃仁龍稱不少精神病患及照顧者相對隱蔽，政府需更主動接觸他們，精神科專科醫療人手不足屬不爭事實，建議當局參考外國經驗，增設「精神科專科社工」，協助有需要人士。

此外，黃仁龍昨日主禮母校皇仁書院的周年頒獎禮時引述多項研究稱，與他人維持正面關係有助讓人感到開心，呼籲學生「花時間改善與他人的關係，多做『社交健體』訓練，不要怕問別人可否『陪我講』」。