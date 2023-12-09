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港聞二

日均200童入院 醫局指病源「百花齊放」籲接種

【明報專訊】本港踏入撤銷「口罩令」後首個冬季，醫管局昨稱流感與新冠病毒可能同時傳播，已向各醫院聯網分配逾8.9億撥款應對服務高峰期，將加開103張新病牀，普通科門診提供5%至10%額外服務名額。局方指近期兒科病房入住率偏高，截至前日達97%，平均每日逾200人入院，又形容兒童呼吸道感染「百花齊放」，不少出現多重病毒感染，呼籲家長盡快安排子女接種流感及新冠疫苗。

應對服務高峰 增百病牀擴門診名額

醫管局總行政經理李立業昨在記者會表示，服務高峰期全年均可出現，取決於流感、新冠病毒、長假期、天氣等因素，不再直接與冬季和人手短缺掛鈎，當局會根據急症室就診人次、入院人數、新冠及流感的陽性百分比、惡劣天氣等數據，適時運作「服務高峰期模式」。

醫管局18間普通科門診診所會在聖誕及農曆新年期間加強服務，將增聘醫護，實施特別酬金計劃，鼓勵醫護參與服務高峰期，以及加強老人科對社區及醫院的支援。當局同時吸收新冠疫情經驗，加強對安老院長者外展服務支援，適時提供遙距醫療服務，並啓動緊急應變指揮中心。

東區醫院兒童及青少年科部門主管李國彪說，社會「復常」後，兒科入住率持續高企，暑假數字稍回落，但之後一直處於高水平，並形容兒童呼吸道感染情况「百花齊放」，很多入院兒童有多重病毒感染，11月公院兒科病人鼻病毒及腸病毒陽性佔近四成，腺病毒及副流感陽性則各佔約五分之一。

李國彪又指，6個月大至兩歲兒童流感疫苗接種率相對較低，呼籲家長安排子女接種流感及新冠疫苗。他說5歲以下兒童在新冠疫情期間受口罩保護，對不同病毒的抵抗力較低，是「最脆弱的群組」，青少年則是流感疫苗接種率較低，亦可能出現感染高峰。

被問跨境防疫措施 稱未證新病毒襲港

李立業表示，若兒科病牀供不應求，將考慮加牀或由兒童醫院協助。被問現時內地正值流感高峰期，會否針對跨境傳播風險採取措施，他說未有證據顯示有新病毒來港，且香港與內地交往密切，「無法避免」其他上呼吸道病毒感染，強調宗旨是做好準備及監測，為感染者提供適切治療。

相關字詞﹕李立業 公院 冬季流感 醫管局

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