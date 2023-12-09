XBB疫苗兩類人優先 暫未盡涵高危者 公院最快下周預約 醫企接種不設限一針1880元

衛署：供應有限 住院舍年屆65優先

目前只有屬優先組別的市民可免費接種新冠疫苗，其餘市民需自費。衛生署昨日回覆稱，按照轄下聯合科學委員會最新暫擬共識建議，高風險優先組別包括年屆50歲或以上者、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱人士、孕婦，以及醫護人員；由於本地供應有限，首批XBB疫苗將優先提供予院舍人士及65歲或以上長者，院舍院友會由外展疫苗接種隊或到診註冊醫生負責接種，詳情短期內公布。

至於接種間距，衛生署指無論以往曾接種多少針，應於接種上一針或感染新冠後至少6個月後接種額外一針加強劑，加強劑可為任何現有供應本港的疫苗。

私營醫療集團尚至醫療表示，最遲下周二起開放予市民預約，到位於中環和尖沙嘴的中心接種XBB疫苗，每針收費1880元，與現有復必泰二價疫苗同價。集團副主席陸志聰昨接受本報查詢時表示，其集團亦有參與政府疫苗接種計劃，故當政府公布XBB疫苗接種詳情後，預計合資格人士將可在相關診所免費接種由政府訂購的疫苗，集團亦有自行購買XBB疫苗，故如市民盼盡早接種，可自費預約。

現時本港新冠病毒主要流行Omicron XBB譜系變異病毒株，據衛生署最新一份《2019冠狀病毒病及流感速遞》，XBB及其後代譜系佔所有分析結果樣本約九成。