議員記名兩反對 社署增常額首長級通過

根據立法會文件，社署建議將一個助理署長有時限編外職位轉為常額職位，繼續提供專職首長級人員支援，規管及監管安老院及殘疾人士院舍等，該職位薪金介乎18.9萬多至20.6萬多元。該撥款項目早前經人事編制小組委員會建議毋須進一步討論，昨日於財會表決。

狄志遠批削社福開支

社福界立法會議員狄志遠昨日提出記名表決，撥款最終以71票贊成、2票反對、5票棄權通過。除狄志遠外，法律界立法會議員林新強亦投反對票。翻查資料，過往涉及首長級的撥款項目，狄志遠也會反對。他表示，福利機構的服務對象為弱勢社群，反對政府削減社福界1%經常開支，卻在過去一年多開設多個編外首長級官員職位。

反對龍鼓灘鐵路線 田北辰棄權

至於「龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究」的撥款，實政圓桌田北辰早前在工務小組討論時，要求在財會討論但票數不足，他昨在財委會提出記名表決，連同他，林新強、選委會界別江玉歡、吳傑莊及管浩鳴都投棄權票。

田北辰會後解釋，他支持龍鼓灘填海方案，但堅決反對鐵路部分，因為這條跨海鐵路走線或有別，不經屯門碼頭一帶，影響不少屯門碼頭及沿海居民出入的需要。