大灣區科技展 逾百科企尋客 展2000智能產品

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雷目科技（深圳）有限公司昨展出「智能安全帶」，稱可減少工人在建築工地發生高空墜落死亡事件。其營業課長（華南地區）佐藤嘉松提到，「智能安全帶」可偵測工人在2米或以上高空作業，當工人沒在限時3分鐘內扣好安全帶，電腦系統將響起警報，管理人員同時會在手機得悉有工人未扣好安全帶。系統會統計響警報次數，以便管理人員事後檢討。「智能安全帶」預計明年成功申請專利。

昨不少市民在Shenzhen Filmbase Tech.的LED廣告前拍照「打卡」，其國際銷售總監梁先生稱公司去年推出LED戶外廣告，在大廈外牆玻璃內加入LED燈，令大廈在白天和晚上都能清晰展示戶外廣告。梁說美國、卡塔爾和北非等地都有公司應用其產品。

退休人士蕭先生因對科技產品有興趣，亦自言「唔想同社會脫咗節」，昨天入場參觀。他留意到場內有「TROLLEE」智能購物車，車上把手位置裝有屏幕，使用者可在系統內搜尋貨品，系統便可開啓導航，指引使用者到貨品相應位置，認為此系統在外地大型超市尤其有幫助。他又稱購物車賣點是使用者可用內置的掃描裝置，直接掃描貨品條碼付款，節省排隊結帳時間。