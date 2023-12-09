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四大地產商籲投票 曾國衞：市民沒投不代表不撐區選

【明報專訊】明日為區選投票日，四大地產商高層包括長江實業集團主席李澤鉅、恒基兆業地產集團主席李家誠及李家傑、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯，以及新世界地產集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛，昨同表示周日會去投票，同時呼籲市民亦踴躍投票。有公務員指政府向投票者派「心意卡」構成投票壓力，政制及內地事務局長曾國衞昨日受訪時說，「諗都無諗過」要求公務員投票後出示心意卡，外界毋須過度猜想。

稱有公務員工會過分解讀心意卡

曾國衞昨日接受港台《千禧年代》訪問時表示，派心意卡旨在感謝市民，令市民明白及體會政府冀共建美好社區的用意，社會無必要過度解讀。他稱心意卡價值不高，代表一種誠意，與送贈聖誕卡或賀年卡表達心意一樣，認為有公務員工會指心意卡造成投票壓力是過分解讀，並稱有陰謀論質疑政府會否以卡識別公務員有否投票，惟心意卡一式一樣亦無記號，看不到如何能用作憑證。

外界關注區選投票率，曾國衞重申政府沒特別估算，至於外界應如何解讀，他指投票率受眾多因素影響，有投票固然是支持一種，但沒有投票亦不代表市民不支持區選，可能有各種原因未必方便投票，不應以投票率高低判斷市民支持與否，兩者不可直接畫上等號。

政府早前稱會開設專隊監察區選相關信息，曾國衞說專隊已開始運作，主要由政制及內地事務局、選舉事務處及政府新聞處人員組成；專隊現有數十人，將全天候監察網上選舉相關信息，如有假消息、謠言、抹黑攻擊或軟對抗，會按需要澄清、闢謠或轉交執法部門。他未正面回應現時有否個案轉介執法部門。

另外，海關關長何珮珊昨日出席海關學院結業會操後稱，已跟深圳海關及拱北海關協調，確保選舉日各口岸人手和人流協調到位，令由內地回港投票的市民過關暢順，亦會為當日值勤的關員作特別安排，讓他們可投票。

政府官員繼續四出落區宣傳區選，民青局長麥美娟昨率部門同事到沙田及大埔「洗街市」、「洗食肆」，聯同發展局長甯漢豪到元朗十八鄉山貝村「洗村」，提醒「一人一票一剔」。保安局長鄧炳強下午則到美孚派傳單。

相關字詞﹕心意卡 區議會選舉

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