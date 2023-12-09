九成票站禁拉票區變細 202個縮逾半 選舉處：氣氛平和候選人理性 泛民區議員質疑優待建制

明報記者 鄭啟智

唯一「擴區」票站 改不覆蓋住廈

今屆區選設有604個直選一般投票站，550個票站地點與2021年立選相同。本報統計，當中九成、共496個票站的禁止拉票區（下稱禁區）範圍縮小，其中202個票站的禁區與前年立選相比，面積大縮逾半，數目佔整體約1/3（見表）。不足一成、共53個禁區範圍沒變，而唯一「擴區」的票站位於上水香海正覺蓮社佛教陳式宏學校，覆蓋範圍由涵蓋附近兩幢住宅大廈，轉為涵蓋毗鄰票站的兩間學校。

上屆立選區選 92%「禁區」沒變

選舉事務處回覆本報查詢表示，選舉主任劃定禁止拉票區時會考慮個別票站特點和特有環境，確保選民不受騷擾下前往票站；目前整體社會氣氛較平和，候選人能理性拉票，因此有較大空間縮小禁止拉票區，方便候選人拉票。對於日後安排，處方稱會因應屆時實際情况而定。

綜觀大幅縮小的禁止拉票區，主要由覆蓋附近多條街道及屋苑，收窄至票站旁邊通道及對出空間，個別禁區面積大減九成。本報記者以政府地理資訊地圖比對，以將軍澳尚德社區會堂票站為例，前年禁區覆蓋毗鄰票站的寶明苑及廣明苑，佔逾8萬平方米，今屆縮至社區會堂外圍4300平方米（見右圖）。

翻查資料，禁止拉票區以往鮮有大幅改動。分析470個在今次區選、2021年立選及2019年區選均相同的直選票站，2021年「完善選舉制度」後首場立選，432個票站的禁區與2019年區選大致不變的佔92%，較2019年擴大和縮小的禁區則分別有23個和15個。

民主黨沙田區議會副主席冼卓嵐表示，一次過改動大多數投票站的禁止拉票區情况罕見，以往通常接獲較多投訴，當局才會改變有關票站的禁區範圍。他質疑今屆區選民主派絕迹，政府隨即大幅縮小禁區，予人感覺是優待建制派，並指縮小後候選人可到區內人流密集地點和主要屋苑拉票，有利在最後關頭爭取游離票。冼認為縮小禁區對選民沒好處，憂慮市民去投票時被騷擾並受到壓力，亦擔心助選團為爭奪有利位置導致更多投訴。

梁熙撐縮細 江玉歡料添氣氛

曾參選區議會的立法會議員江玉歡認為，能在較近票站的地方拉票有利候選人宣傳，估計政府旨在提升選舉氣氛。她說，今屆助選時觀察到各候選人較以往理性，盡量避免擾民，冀各方屆時自律，別阻礙選民前往投票。民建聯立法會議員梁熙表示，他過去一直批評禁止拉票區太大影響競選工作，導致各團隊之間易生衝突，支持當局縮窄範圍，相信有助投票日宣傳區選。

（區議會選舉‧特稿）

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