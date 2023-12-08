屢涉毒案出獄再犯 地產二代藏毒囚22月

被告鄒漢光（65歲、報稱商人）原被控兩項販毒，指他2021年4月13日在尖沙嘴棉登徑5號外非法販運13.74克冰毒，2.47克可卡因及內含0.22克氯胺酮的0.26克固體；以及同日在私家車內非法販運5支含冰毒的液體。被告最終被判藏毒罪成。

求情稱量小自用 官：案底差劣加刑

辯方求情稱涉案毒品分量不多，全為自用，被告已還押14個月，報告不建議入戒毒所，法庭可考慮非監禁式刑罰，以免服刑過久。

暫委法官黃崇厚判刑時引述報告稱，被告從事家族地產生意，收入來自公司顧問費和分紅，他獲釋後接受監管期間犯上本案，過往刑事定罪紀錄差劣、有毒癮。他1975至1983年先後干犯經營賭博場所、傷人、盜竊和搶劫，2004年因管有危險藥物判監18個月，4年後首次販毒罪成囚4年半，2010年再因販毒罪判囚16年，其案底構成加刑因素。

稱認罪協商遭拒 獲批部分訟費

案情顯示，被告當晚約9時下車後假裝從車尾箱取物，軍裝警員巡邏時見疑截停，從他身上找到18包毒品和在私家車搜出5支「冰水」。被告警誡下稱毒品「自己食」，求警員「畀次機會」。辯方判刑後申請訟費，稱曾提出認罪協商遭控方拒絕；控方反駁指被告自招嫌疑，最終法官向辯方批出拒絕協商後的聆訊訟費。

【案件編號：HCCC 92/22】