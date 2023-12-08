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港聞二

營運數年 青屯搗5非法加油站拘5男

【明報專訊】消防處、警務處及海關前日起展開跨部門打擊非法加油行動，於青衣及屯門搗破5個非法加油站，共檢獲逾2.5萬公升柴油、3部油缸車及大批入油工具，市值逾56萬元，拘捕5男。消防指涉案非法加油站已營運數年，過去曾檢控相關人等，但其後死灰復燃。

經數月調查，消防前日起於青衣青尚路及青尚里、屯門康寶路及楊青路一帶合共搗破5個非法加油站，其中青衣的非法加油站是通往公衆貨物裝卸區的必經之路，有大量貨車途經；屯門的非法加油站則位置偏僻，遠離民居。調查發現，涉案加油站為逃避執法，不時轉換位置、改變營運時間，有時會以私家車在外圍放售非法燃油，甚至尾隨陌生車輛避開「放蛇」，增加調查難度。

行動中，執法人員拘捕5名男子，介乎約45至50多歲，涉嫌違反危險品條例、危險品管制規例、消除火警危險規例等。消防即場驗車，發現3輛危險品車輛違反消防安全規定。消防強調，經營非法加油活動違法，過往已有人被判監，而且非法加油站無合適消防設備，一旦發生火警後果不堪設想。

一年檢控逾200宗 非法燃油超去年

助理消防區長黃惠文表示，消防過去一年行動打擊非法加油近60次，檢控逾200宗相關案件，有人涉嫌經營非法加油活動被判監，去年充公38萬公升非法燃油。至於今年消防已檢獲超過50萬公升非法燃油，市值逾1000萬元。

相關字詞﹕非法加油

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