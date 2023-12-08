失業父籌子讀書費 財仔借8萬索逾16萬

警方周二及周三行動拘捕22人，年齡介乎22至48歲，包括集團主腦及骨幹、傀儡戶口持有人及5名行動組成員。他們涉嫌以過高利率放債、無牌放債、洗黑錢、刑事毁壞及刑事恐嚇等罪，共檢獲85萬現金及價值370萬元財物，包括價值80萬的保時捷跑車。涉案行動組成員一般收500至1000元報酬非法收數。

設電話中心尋客 高利貸集團22人被捕

警方早前接獲有關收數的刑事案件有上升趨勢，遂展開調查，發現大部分事主由高利貸集團「cold call」接觸，並透過電話通訊軟件提供身分證及住址證明借貸。集團收取高昂利息，部分以「星期息」計算，借貸5000元每周需還息1000元，即借貸額約20%，年利率高達2950%。

年息2950厘 遲還1分鐘罰千元

其中一名父親因疫情失業陷財困，向該集團借款，起初貸款5000元，但扣除手續費，實收3700元。他每周需還800元利息直至本金清還，當事主遲交利息1分鐘，需罰款1000元。事主其後無力償還，遭人上門追債及淋紅油。警方稱，該父親其後累積貸款額約8萬元，還款逾16萬元仍未還清。

警方調查後鎖定一個由三合會操控的非法放債集團，以及其位於荃灣工商大廈一個約200呎電話中心。警方指集團分工仔細，聘用大量人手於中心「cold call」，以毋須審批等條件吸引急需現金周轉者借貸。集團了解借貸人的家庭背景等資料後，便將貸款存入其戶口，毋須親身見面及簽署文件。另外，集團會操控傀儡戶口收取還款，再利用犯罪得益購買奢侈品自用及變賣，例如名車、名表、手袋等。警方指出，集團利用的電話號碼及收款戶口均以傀儡人士登記，增加執法難度。